La Commission européenne fait des réserves en cas d’événements chimiques ou nucléaires

Ces réserves comprennent un stock, doté d’un budget de 540,5 millions d’euros, incluant des équipements et des médicaments, des vaccins et d’autres traitements permettant de soigner des patients exposés à des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). La production de ces équipements et médicaments pourrait s’avérer difficile en temps de crise et les réserves nationales insuffisantes, explique la Commission dans un communiqué.