Ukraine: l’influenceuse enceinte de Marioupol réapparaît dans une vidéo pro russe

Ainsi, Marianna Vishegirskaya, l’influenceuse ukrainienne et enceinte qui avait été photographiée dans la maternité bombardée de Marioupol est soudainement réapparue dans un média pro russe. Dans une interview troublante, l’Ukrainienne soutient de manière ambiguë le récit de Moscou selon lequel selon lequel la fameuse maternité aurait été volontairement bombardée par l’armée ukrainienne.

Diffusée par Denis Seleznev, un blogueur russe, et filmée par Kristina Melnikova, la vidéo laisse entendre que cette version russe est la bonne. "Les gens ont dit que ce n’était pas une frappe aérienne et nous ne pouvions pas l’entendre non plus, donc c’était une confirmation", a-t-elle déclaré. "Les gens ont dit que c’était un missile", glisse-t-elle également.