Avant cela, 6.050 personnes avaient déjà fait l’objet d’un enregistrement succinct auprès du centre Bordet, ouvert du 4 au 13 mars boulevard de Waterloo à Bruxelles. Certaines sont peut-être depuis venues chercher leurs attestations au Heysel ou à l’Office des étrangers. Il est par ailleurs envisagé d’envoyer des mails à celles ayant des dossiers ne posant pas de difficultés particulières afin de leur donner la possibilité de se rendre directement à l’administration communale de leurs lieux de résidence pour qu’elles puissent retirer leurs cartes de séjour A, explique Dominique Ernould.

Benoit Mansy, le porte-parole de Fedasil, l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, ajoute pour sa part que quelque 6.607 personnes ont été orientées, depuis le 4 mars dernier, vers un des logements collectifs et des hébergements citoyens gérés par les communes. Cela représente environ 19% des personnes se présentant au centre d’enregistrement.

"On constate une légère diminution", a observé Dominique Ernould au niveau de l’affluence vers le centre. "On a délivré 667 attestations lundi, 537 dimanche, 509 samedi et 941 le 1er avril. On a peut-être passé le pic de la première vague, mais il est clair quand on voit la situation en Ukraine que rien n’est terminé et qu’il faut sûrement s’attendre à des vagues supplémentaires". Elle constate en tout cas que les files prennent aujourd’hui fin bien avant la fermeture des portes du centre du Heysel. En comparaison, plus de 1.900 Ukrainiens avaient été enregistrés sur la seule journée du jeudi 17 mars.

Lorsqu’ils arrivent en Belgique, les réfugiés ukrainiens doivent s’enregistrer pour recevoir une protection temporaire (ils ne doivent pas demander l’asile). Ils devaient initialement le faire au centre Bordet, à Bruxelles, avant qu’un nouveau centre, plus grand, n’ouvre ses portes au Heysel, dans la commune de Laeken, le 14 mars. L’Office des étrangers a introduit la possibilité de prendre rendez-vous en ligne une semaine plus tard afin de réduire les files sur place.