Massacre de Boutcha: les images satellite et la vidéo en négatif qui démontent la version de la Russie

Accusée de « génocide » et de « crimes de guerre » dans la ville ukrainienne de Boutcha, la Russie nie et parle même de « canular » monté de toutes pièces par Kiev. Mais des images satellite et une analyse approfondie des vidéos mettent à mal la version du Kremlin...