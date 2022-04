Guerre en Ukraine: un couple se marie dans le métro et pose dans les ruines de Kharkiv (vidéo)

Le docteur Anton Sokolov et l’infirmière Nastya Gracheva se sont dit "oui" dans la station de métro qui leur sert d’abri avant de poser en tenue de mariés dans les décombres d’un complexe commercial et de bureaux, en plein cœur de la deuxième ville d’Ukraine.

Avant la guerre, Nastya était infirmière dans un hôpital d’oncologie. Quant à lui, Anton travaillait comme médecin. Depuis le début de l’invasion russe, ils se sont portés volontaires et fournissent des soins médicaux gratuits aux personnes dans le besoin. Ils collectent également des fonds pour acheter des médicaments aux habitants de Kharkiv, durement touchée par la guerre, et tout particulièrement par les attaques d’artillerie et de chars.

Depuis le début de la guerre, de nombreuses images de mariages précipités entre Ukrainiens circulent. Au début du mois de mars,un couple de soldats s’était notamment marié sur la ligne de frontà Kiev, en présence du maire de la capitale ukrainienne et ex-champion du monde de boxe, Vitaliy Klitschko.