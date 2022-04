Covid: vacciné au moins 87 fois en 9 mois, il revendait les certificats à des antivax

Les faits auraient débuté au mois de juillet 2021. Cet homme de 61 ans se serait fait piquer jusqu’à trois fois par jour dans différents centres de vaccination situés dans les régions de Saxe et Saxe-Anhalt.

Mais comment a-t-il pu passer sous les radars aussi longtemps? Selon le journal Freie Presse, le sexagénaire apportait un carnet de vaccination vierge à chaque fois qu’il pénétrait dans un centre et ne présentait pas sa carte d’assurance maladie.

À chaque dose reçue, il supprimait les pages contenant ses informations personnelles et les vendait à des opposants au vaccin désireux de se procurer un certificat de vaccination.

Une affaire qui met au jour les failles du système de santé allemand

Mais la petite combine de ce "passionné de la piqûre" a fini par être mise au jour. Suspicieux après avoir cru reconnaître l’homme, un membre du personnel d’un centre de vaccination de Dresde a alerté les autres centres. Rapidement, l’individu a été arrêté à Leipzig, alors qu’il tentait de recevoir... une 88e dose.

Cette affaire est embarrassante pour le système de santé allemand et met en évidence ses lacunes flagrantes, selon Deutsche Welle. Et pour cause, la majorité des informations médicales ne sont pas numérisées ou centralisées outre-Rhin.

En Allemagne, plus de 75% de la population éligible est entièrement vaccinée contre le Covid-19, tandis qu’environ 58% ont reçu une injection de rappel. C’est un peu moins qu’en Belgique, où 79% de la population est vaccinée et 62% ont reçu une dose booster.