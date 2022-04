Rapport du Giec: l’inaction est «coûteuse», il faut aller «plus vite et plus loin», souligne Zakia Khattabi

Le rapport est alarmant, mais montre aussi qu’il "est encore possible de changer le cours des choses, en activant tous les leviers d’une économie à faible émission de carbone et en repensant nos modèles de production et de consommation", communique en fin de journée le cabinet de la ministre Ecolo. "Nous savons que non seulement l’inaction est coûteuse sur le plan économique, elle l’est aussi en termes de vies humaines", ajoute Zakia Khattabi.