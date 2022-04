Rapport du Giec: la finance n’est pas encore assez verte

Si les montants consacrés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (atténuation) et à l’adaptation aux conséquences des changements climatiques ont augmenté de 60% entre 2019-2020 et 2014-2014, cette augmentation a ralenti depuis 2018. Et "es flux financiers restent fortement axés sur l’atténuation, sont inégaux et se sont développés de manière hétérogène à travers les régions et les secteurs , souligne le "ésumé pour les décideurs approuvé dimanche et publié lundi.