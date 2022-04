L’Ukraine assure que les Russes préparent une «attaque massive» dans l’est

"Les bombardements sont de plus en plus denses. Cette nuit, il y a eu une tentative de percée à Roubijné (non loin de Lougansk, ndlr), nos défenseurs l’ont repoussée, ont mis hors d’état de nuire plusieurs chars, il y avait des dizaines de cadavres" de soldats russes, a poursuivi M. Gaïdaï.

"Hier, malheureusement, dans l’explosion d’une mine ou d’un obus d’artillerie, deux bénévoles sont morts" et "une église a été bombardée", "deux prêtres ont été blessés", a-t-il ajouté, sans fournir d’autres détails à ce sujet.

Le gouverneur a en conséquence appelé les habitants de la région à partir.

"N’hésitez pas, s’il vous plaît. Aujourd’hui, mille personnes ont été évacuées. S’il vous plaît, n’attendez pas que vos maisons soient bombardées", a-t-il exhorté dans son message.

Les autorités ukrainiennes ont estimé samedi que les forces russes se retiraient de régions du nord de l’Ukraine, notamment autour de Kiev, pour se redéployer vers l’est et le sud de ce pays.

La Russie a pour sa part récemment annoncé qu’elle concentrerait son offensive sur le Donbass, où se trouve la région de Lougansk, en grande partie déjà aux mains de l’armée russe et de ses alliés séparatistes.

Berlin et Paris expulsent des dizaines de diplomates russes

La France et l’Allemagne vont expulser des dizaines de diplomates russes, ont annoncé les diplomaties de deux pays.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par les troupes du président russe Vladimir Poutine, de nombreux pays occidentaux- dont la Belgique — ont fait de même.

La France va expulser 35 diplomates russes "dont les activités sont contraires à (ses) intérêts", a-t-on appris lundi de source proche du ministère français des Affaires étrangères.

"Cette action s’inscrit dans une démarche européenne", explique un communiqué du ministère. "Notre première responsabilité est toujours d’assurer la sécurité des Français et des Européens", précise ce texte.

Peu auparavant, l’Allemagne avait fait savoir qu’elle expulsait "un nombre élevé" de diplomates russes en poste à Berlin, en lien avec la guerre en Ukraine, selon sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. D’après des informations de l’AFP et de médias allemands, leur nombre s’élève à 40.

Ces employés de l’ambassade de Russie constituaient "une menace pour ceux et celles qui cherchent une protection chez nous", a justifié la cheffe de la diplomatie. L’Allemagne accueille plus de 300’000 réfugiés ukrainiens ayant fui les combats dans leur pays depuis le 24 février.