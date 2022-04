Guerre en Ukraine: Washington et l’Otan dénoncent des actes «horribles», «cela doit s’arrêter»

"Nous ne pouvons pas normaliser cela. C’est la réalité de ce qui se passe chaque jour, tant que la brutalité de la Russie contre l’Ukraine se poursuit. C’est pourquoi cela doit s’arrêter", a-t-il dit.

Il a réaffirmé que les Etats-Unis contribuaient à "documenter" d’éventuels "crimes de guerre" auprès des institutions internationales pour que leurs responsables "rendent des comptes", refusant toutefois de dire s’il considérait qu’il s’agissait de "crimes contre l’humanité" ou même d’actes de "génocide".

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a pour sa part estimé que les violences de Boutcha étaient "horribles", dénonçant une "brutalité inédite en Europe depuis des décennies".

"Il est absolument inacceptable que des civils soient pris pour cibles et tués, et cela souligne l’importance de mettre fin à cette guerre", a-t-il estimé sur la même chaîne.

Interrogé sur le départ des forces russes de la région de Kiev, que les forces ukrainiennes ont dit avoir repris, il s’est montré prudent: "Nous ne devons pas être trop optimistes" car "nous redoutons une potentielle augmentation des attaques, notamment dans le Sud et l’Est".

"Ce n’est pas un vrai retrait, c’est davantage une adaptation de leur stratégie", a-t-il insisté.

Antony Blinken a encore affirmé que l’invasion de l’Ukraine était déjà "un revers spectaculaire pour la Russie". "Ils avaient trois objectifs au départ: le premier était d’assujettir l’Ukraine et lui retirer sa souveraineté et son indépendance; le deuxième était d’affirmer la puissance russe; le troisième était de diviser l’Occident et l’Otan. Sur ces trois fronts, ils ont déjà perdu", a martelé le secrétaire d’Etat américain.