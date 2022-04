Guerre en Ukraine: les corps de 410 civils retrouvés dans les territoires récemment libérés près de Kiev

Mme Venediktova a laissé entendre qu’il y avait sans doute beaucoup d’autres cadavres qui n’avaient pas encore été récupérés en vue d’être expertisés.

Parallèlement, des témoins sont recherchés dans la population locale et des preuves photo et vidéo sont rassemblées, a poursuivi la procureure.

Dans la seule ville de Boutcha, au nord-ouest de Kiev, près de 300 personnes ont été enterrées dans des fosses communes, ont affirmé les autorités ukrainiennes.

Les Ukrainiens ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des soldats russes de villes-clés situées autour de la capitale, a annoncé samedi le ministère ukrainien de la Défense.

L’ONU s’interroge sur de «possibles crimes de guerre» à Boutcha

Les Nations unies ont estimé dimanche que la découverte de fosses communes à Boutcha en Ukraine après le retrait des forces russes soulevait de sérieuses questions quant à de "possibles crimes de guerre", soulignant l’importance de conserver toutes les preuves.

"Ce que l’on sait à ce jour soulève clairement des questions sérieuses et inquiétantes sur de possibles crimes de guerre et de graves violations du droit international humanitaire", a déclaré le bureau des droits de l’Homme de l’ONU.

L’Ukraine a accusé dimanche la Russie de "génocide", affirmant avoir retrouvé les corps de 410 civils dans la région de Kiev récemment reprise aux forces de Moscou.

Le bureau des droits de l’Homme des Nations unies a déclaré que son personnel sur le terrain n’avait pas encore été en mesure de vérifier ces affirmations.

"Nous sommes très préoccupés par les photos et les vidéos disponibles, y compris les images de corps avec les mains liées dans le dos", a-t-il cependant ajouté.

Il n’a dans le même temps pas exclu que "des corps de soldats ukrainiens ou russes tués pendant les hostilités" figurent parmi les "quelque 300 cadavres que les autorités de la ville disent avoir retrouvés et enterrés".

"Les civils décédés de causes naturelles, de crises cardiaques ou d’autres problèmes de santé déclenchés par le stress et le manque d’accès aux médicaments et à l’aide médicale au cours du mois dernier, pourraient également faire partie des personnes retrouvées mortes dans les rues de la ville", a-t-il ajouté.

Mais compte tenu de la possibilité que des crimes de guerre aient été commis, l’ONU a estimé qu’il était important "d’exhumer et d’identifier tous les corps" afin d’établir les causes exactes de décès.

"Il est également important de prendre toutes les mesures pour assurer la préservation des preuves", a souligné l’ONU.