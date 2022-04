Plus de 3.000 personnes ont pu être "sauvées" de Marioupol, ville du sud-est de l’Ukraine assiégée par les forces russes, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky via une vidéo diffusée dans la nuit de vendredi à samedi.

+ LIRE ICI

2. Le Pentagone annonce jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires d’aide à l’Ukraine

Le Pentagone va fournir jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine, a annoncé le porte-parole du ministère américain de la Défense dans un communiqué vendredi.

"Les États-Unis ont désormais engagé plus de 2,3 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine depuis la prise de fonction de l’administration Biden, dont plus de 1,6 milliard d’aide militaire depuis l’invasion non-provoquée et préméditée de la part de la Russie", précise John Kirby.

+ LIRE ICI

3. Plus de 4,1 millions de personnes ont dû fuir l’Ukraine depuis le début de la guerre

Plus de 4,1 millions de réfugiés ont fui l’Ukraine depuis l’invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres du Haut-commissariat aux réfugiés actualisés samedi.

L’ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l’intérieur du pays.

+ LIRE ICI

4. La Russie menace de mettre un terme à la collaboration dans l’espace

Moscou a menacé samedi de mettre un terme à sa collaboration au programme de la station spatiale internationale (ISS) si les États-Unis et les autres pays occidentaux ne retiraient pas leurs sanctions sur la Russie.

Moscou va fixer une date butoir pour la fin de la coopération, a annoncé le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitry Rogozin, via l’application Telegram.

+ LIRE ICI

5. Toute la région de Kiev a été «libérée»

Les Ukrainiens ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes de villes-clés situées près de la capitale, a annoncé samedi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar.

Les localités d’"Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l’envahisseur", a affirmé Mme Maliar sur Facebook.

+ LIRE ICI