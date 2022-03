Expulsion de diplomates russes: un «geste inamical» qui «ne restera pas sans réponse»

Le gouvernement fédéral a décidé d’expulser 21 personnes accréditées en tant que diplomates russes auprès de l’ambassade de Russie à Bruxelles ou du consulat général à Anvers, pour leur implication dans des opérations d’espionnage et d’influence menaçant la sécurité du pays, a annoncé ce mardi la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès.

Les personnes concernées devront quitter le territoire endéans les 15 jours, a précisé la cheffe de la diplomatie belge, lors d’un débat d’actualité sur l’Ukraine en commission des relations extérieures de la Chambre.

Cette décision a été prise en comité ministériel restreint ("kern") et en concertation avec les Pays-Bas, qui ont fait de même avec 17 personnes accréditées à l’ambassade de Russie à La Haye.

"Cette décision n’est pas une sanction, elle est uniquement liée à notre sécurité nationale. Les canaux diplomatiques restent ouverts avec la Russie, l’ambassade de Russie peut continuer à fonctionner et nous continuons à prôner le dialogue", a commenté Sophie Wilmès.

L’ambassade russe à Bruxelles ne semble pas l’entendre de cette oreille. Mardi, l’ambassadeur Alexander Tokovinin, a été reçu par Theodora Gentzis, directrice générale du ministère belge des Affaires étrangères, qui lui a signifié les expulsions. "On leur incrimine l’activité non compatible avec leur statut. L’Ambassadeur a rejeté ces accusations infondées en soulignant que cette décision est un coup dur pour les relations russo-belges et à l’encontre des traditions de la collaboration bilatérale. Il est clair que ce geste inamical de la partie belge ne restera pas sans réponse", avertit l’ambassade.