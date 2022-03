Cédric Herrou, héros sans mandat

Cédric Herrou connaît bien la frontière franco-italienne, dans la vallée de la Roya, où il vit et travaille toujours aujourd’hui. C’est là, au milieu des années 2010, que l’État français a mis en place des contrôles pour repousser ce que l’on a appelé une "vague migratoire", mais qui s’apparentait avant tout à un désastre humanitaire.

Modeste agriculteur de la vallée, Herrou justifie le secours apporté aux réfugiés, par la simple fraternité humaine. Sans mandat, ni arrière pensée. À rebours de son temps, alors que le quinquennat Hollande s’achevait sur une série d’attentats islamistes et que l’Europe repoussait par tous les moyens les réfugiés venant majoritairement du continent africain. Cette "politique migratoire" à la frontière franco-italienne, C’est peu dire que Cédric Herrou n’y souscrit pas:"Ce qui est fou c’est qu’ils ont décidé à Paris qu’on n’aurait rien à dire: ils ont littéralement dit: ‘Là on va faire une frontière, ce sera la chasse aux Noirs. Et nous là-dedans on doit fermer notre gueule en fait.’" Pas de chance pour l’État, Herrou ne va pas"la fermer", ni rester les bras croisés…

Procès en cascade

"La première fois que je me fais arrêter, on était en voiture avec deux mamans et leurs nouveau-nés. C’est une arrestation très violente, je me retrouve en garde à vue pour la première fois de ma vie, ça fait bizarre. Ils me connaissaient déjà à l’époque, mais je n’ai pas été poursuivi, au nom de l’utilité humanitaire du geste. Le problème c’est qu’on a un peu pris la confiance et qu’on a continué à aider les gens à passer la frontière. Et ce qui a vraiment déclenché les foudres de l’État c’est un article dans leNew York Timessur nous. À partir de là, ça a été violent.Les flics voulaient me passer au ‘rouleau compresseur’…"

Les foudres de l’État s’abattent sur lui dès 2017, avec une dizaine d’arrestations et cinq procès, puis la relaxe définitive en mars 2021. Et une victoire juridique acquise de haute lutte: la fin du"délit de solidarité"et la reconnaissance de la fraternité humaine comme valeur constitutionnelle française."Normalement le délit de solidarité n’existe pas dans le droit français,précise Cédric Herrou.En fait, avant d’avoir changé la loi, on pouvait de toute façon aider les gens s’il n’y avait pas de contreparties directes ou indirectes. Pour moi, ils ont trouvé une partie indirecte qui était les ‘répercussions’ sur mon militantisme. Là c’est assez troublant parce que ça veut dire qu’ils n’ont même pas compris le côté humanitaire, la fraternité."

Politiquement, Herrou navigue en effet plutôt à gauche de l’échiquier, sans plus. Même Jean-Luc Mélenchon (FI) ne trouve pas grâce à ses yeux:"Mélenchon, cela fait 45 ans qu’il fait de la politique. Comment c’est possible d’être millionnaire? Cela devrait être un sacrifice: on se voue au peuple."