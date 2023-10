La future bête noire de Proximus, Orange et Base promet “des prix justes” et “un service clientèle exceptionnel”

“Attendez-vous bientôt à une téléphonie mobile axée sur l’équité et la flexibilité. Choisissez parmi plusieurs abonnements vraiment abordables. Pas de petits caractères, pas de fioritures inutiles, mais des appels limpides, un internet rapide et des données à portée de main. ”

Aussi Internet et la télé digitale

Piqûre de rappel :

La Belgique compte trois propriétaires d’un réseau mobile, Proximus, Orange et Base/Telenet.

Suite aux enchères des fréquences de la 5G, la coentreprise belgo-roumaine DIGI Belgium est autorisée à développer un quatrième réseau mobile. Aux manettes : le belge Citymesh et le groupe d’origine roumaine DIGI.

Pour commencer à commercialiser ses abonnements mobiles en 2024, DIGI Belgium s’appuiera dans un premier temps sur le réseau de Proximus suite à un accord quinquennal exclusif.

Ce que le nouveau site web nous apprend, c’est que DIGI Belgium entend également proposer la TV digitale et Internet à la maison via la fibre optique. La page d’accueil fait mention de trois produits : DIGI Mobile, DIGI Fibre et DIGI TV.

“Notre connexion par fibre optique offre les vitesses dont vous avez besoin pour le streaming, le téléchargement et les jeux sans effort. Découvrez l’avenir de la connectivité avec une expérience internet stable et rapide comme l’éclair à votre domicile ou au bureau. ”

“Avec DIGI TV, la télévision prend une toute autre dimension”, assure le nouvel acteur. Découvrez un large éventail de chaînes et de contenus, du divertissement à l’information, réunis sur une seule plateforme pratique. Profitez d’une image et d’un son d’une grande netteté, de nombreuses fonctions interactives et de la liberté de choisir ce que vous regardez et quand vous le regardez. ”

Un CEO et du recrutement

Comme l’annonce cet article de L’Echo, DIGI Belgium vient de nommer son CEO, Jeroen Degadt, un ancien de chez Proximus. La joint-venture accélère également sur le front de recrutement : 100 collaborateurs sont recherchés dans un premier temps.