Le client Proximus, VOO, Orange ou Scarlet pourra choisir librement son modem à partir du 1er novembre 2024

“Les opérateurs doivent mettre en œuvre les adaptations informatiques nécessaires découlant de la présente décision dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur”, précise l’IBPT. “Les utilisateurs finaux doivent pouvoir raccorder leur propre équipement terminal au réseau douze mois après l’entrée en vigueur de la présente décision. ”

Changer plus facilement d’opérateur

Bref, à partir du 1er novembre 2024, l’abonné sera en mesure de refuser le modem de l’opérateur et d’opter pour le modèle de son choix.

Dans son argumentaire de 2022, l’IBPT estimait “qu’une liberté de choix du modem pourrait permettre aux clients finaux de changer plus facilement d’opérateur sur la même infrastructure réseau et même de pouvoir éventuellement choisir consciemment un appareil plus durable ou offrant des fonctionnalités supplémentaires. ”

Un droit européen

Rappel de la situation actuelle : dans 99 % des cas, le fournisseur d’accès à Internet vous oblige à vous connecter à la maison avec son modem. Parmi les arguments invoqués : la sécurité, des contraintes techniques. Dans ce petit monde fermé, edpnet et FASTfiber font figure d’exception en recommandant sur leur site huit modems “officiellement certifiés pour le réseau national VDSL en Belgique. ”

Cet usage est en contradiction avec la législation européenne. Dans ses règles qui définissent l’accès à un Internet ouvert, l’Union Européenne (UE) estime que “ […] les utilisateurs finals ont le droit […] d’utiliser les équipements terminaux de leur choix. ” (directive 2008/63/EG).

Qu’est-ce qui est considéré comme un équipement terminal ? C’est le point central de la décision de l’IBPT du 11 octobre 2023, qui conclut que “ […] les modems et les routeurs font partie des équipements terminaux et peuvent donc être choisis librement pour les services à haut débit et les services VoIP. ”

Le gendarme des télécoms a par contre choisi d’exclure “ […] les décodeurs, les services basés sur la technologie PSTN et ISDN et les services avec des niveaux de qualité plus élevés. ”

Ailleurs en Europe

Certains pays de l’Union Européenne appliquent déjà cette liberté de choisir son modem : Finlande (depuis 2014), Allemagne (depuis 2016), Italie (depuis 2018), Pays-Bas (depuis janvier 2022).

“En Allemagne”, analysait l’IBPT en 2022, “il ressort que, trois ans après l’introduction de la loi supprimant les modems obligatoires, les modems câbles propres sont utilisés dans 3,5 % des raccordements à l’internet câblé sur le réseau câblé de Vodafone (près de 280 000 sur un total d’environ 8 millions de connexions câblées). ”

“L’IBPT ne dispose donc pas d’indications que ces réglementations ont conduit à une réduction substantielle de la qualité de service dans ces pays. ”