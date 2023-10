Proximus est l’opérateur mobile le plus rapide de Belgique, Orange est à la traîne… sauf en 5G

En mode escargot sur le download toutes technologies confondues, Orange redresse la tête et tire son épingle du jeu sur le téléchargement en 5G spécifiquement.

Des données collectées via l’application Opensignal

Expert de l’analyse de l’expérience mobile, Opensignal s’appuie sur son application éponyme (iPhone, Android) pour collecter des données sur la puissance du signal, la fiabilité des réseaux, les vitesses de téléchargement et d’envoi, etc.

Tous les six mois, la compagnie fait la synthèse de cette collecte compulsive et livre ses verdicts dans un rapport.

Basé sur les données collectées entre le 1er mai et le 29 juillet 2023, le rapport de septembre 2023 souligne les progrès de Proximus sur le terrain de la vitesse moyenne de téléchargement :

Proximus 49,1 Mbps (mégabits par seconde) contre 44,7 Mbps en mars 2023.

Telenet/Base 42 Mbps contre 42,8 Mbps en mars 2023.

Orange 33,8 Mbps contre 31,7 Mbps en mars 2023.

La vitesse moyenne de téléchargement observée par Opensignal sur les réseaux de Proximus, Orange et Base/Telenet entre le 1er mai et le 29 juillet 2023. ©Opensignal

Proximus prend aussi le meilleur sur ses deux concurrences en envoi (vitesse moyenne) :

Proximus 13 Mbps contre 11,9 Mbps en mars 2023.

Telenet/Base 11,5 Mbps contre 10,5 Mbps en mars 2023.

Orange 10,9 Mbps contre 11,9 Mbps en mars 2023.

La vitesse moyenne d'envoi observée par Opensignal sur les réseaux de Proximus, Orange et Base/Telenet entre le 1er mai et le 29 juillet 2023. ©Opensignal

Orange le plus rapide en téléchargement en 5G

À la peine dans ces résultats globaux, Orange retrouve les couleurs une fois que les données se concentrent sur la vitesse de téléchargement en 5G exclusivement :

Orange 240 Mbps contre 215 Mbps en mars 2023.

Proximus 167,1 Mbps contre 158,2 Mbps en mars 2023.

Telenet/Base 167 Mbps contre 122 Mbps en mars 2023.

Telenet/Base leader de la couverture 5G

Pour bénéficier des vitesses élevées de la 5G, encore faut-il se trouver dans une zone où le réseau mobile de nouvelle génération est disponible.

Dans cette course au déploiement, Telenet/Base semble clairement faire la course en tête. Sa carte de la couverture 5G montre une très généreuse présence en Flandre et des progrès significatifs ailleurs dans le pays. À l’autre bout du spectre, la carte de la couverture 5G d’Orange est timidement colorée.