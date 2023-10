Waze plante et déçoit de plus en plus : le lent abandon avant la fusion avec Google Maps ?

Est-ce une mauvaise passe ou l’amorce d’une fusion inéluctable avec Google Maps ? On fait le point.

Un affichage aveuglant via CarPlay

Rappel : Google gère de front deux “apps” de guidage routier, Google Maps et Waze, rachetée contre 966 millions de $ en 2013. Google Maps est une trousse à outils dont la navigation est une composante parmi d’autres. Waze se concentre sur vos trajets et s’appuie sur la communauté pour récolter et partager des infos pertinentes (bouchons, accidents, déviations…).

Inscrite dans l’ADN de la plate-forme, cette dimension communautaire est la clé de la popularité de Waze, régulièrement considérée comme plus fiable, plus complète, plus pertinente que Google Maps dans ses choix d’itinéraires. Du moins, jusqu’à ces derniers mois.

En août 2023, des utilisateurs d’iPhone et de CarPlay dans leur véhicule ont patienté un mois la résolution d’un bug aussi embarrassant que dangereux. Après une mise à jour, l’application refusait obstinément de basculer en mode nuit, quitte à rendre aveuglant l’affichage une fois l’obscurité tombée.

Waze, c’était mieux avant

Dans les commentaires sur le magasin d’applications Google Play, Waze se prend ces derniers temps des volées de bois vert, en mode c’était mieux avant.

Exemple : “Étant sur la route tous les jours pour de gros trajets, j’utilisais Waze quotidiennement et c’était ultra fiable via Android Auto. Depuis quelque temps, ce n’est plus le cas. Ça mouline en permanence, ça plante, ça ne trouve plus rien, ça perd le réseau. J’ai dû repasser sur Google Maps, où aucun bug n’est à déclarer. S’il vous plaît, trouvez une solution, merci d’avance. ”

Parmi les griefs les plus régulièrement exprimés : le plantage de l’application, la disparition soudaine du trajet en cours, le lag (le temps d’attente entre une demande et la réponse), des trajets moins pertinents qui vous envoient parfois sur des routes, encombrées, etc.

Les plus cyniques estiment que l’équipe de développement devrait se concentrer sur la résolution des bugs plutôt que l’ajout de fonctionnalités inutiles, comme la direction vocale avec… l’accent ch’ti.

Des licenciements et un regroupement

De là à imaginer que Waze est discrètement abandonné en prélude à la fusion avec Google Maps, il n’y a qu’un pas à franchir. La question est d’autant plus légitime que d’autres indices accréditent cette thèse. Les plus marquants : une vague de licenciements (500 employés Waze) en juin 2023 et le regroupement des équipes Waze et Google Maps en décembre 2022.

Pourtant, Google n’a de cesse de répéter que les deux applications de navigation continueront à cohabiter. Malgré ces indices, le site spécialisé autoevolution estime que “ […] finalement, Google considère Waze et Google Maps comme des plates-formes différentes avec des objectifs différents. Google Maps continuera à faire évoluer son côté exploration (mais offrira toujours une composante de navigation pour les conducteurs), tandis que Waze restera concentré sur la navigation routière et son moteur de partage communautaire”.