Proximus envoie un étrange courrier pour corriger une anomalie et supprimer deux bonus

Pourquoi cette sanction repérée sur le forum du site web Bel-Com ? On fait le point.

Le courrier de Proximus adopte un ton positif même si les nouvelles sont mauvaises. ©Site web Bel-Com

Un pack qui n’est pas un pack

Gérer des dizaines de tarifs et de packs, anciens et nouveaux, est une tâche colossale pour un opérateur télécoms de la taille de Proximus. Dans ces conditions, il semble inévitable que des anomalies discrètes apparaissent de temps à autre et perdurent jusqu’à ce qu’elles soient identifiées puis éliminées.

Parmi ces anomalies, l’ancien Pack Internet Essential qui… n’est pas un pack. Un seul produit est compris dans cet abonnement : la connexion Internet domestique d’entrée de gamme (vitesse de 50 Mbps en réception, de 4 Mbps en envoi). Or comme cette formule est assimilée à un pack, elle hérite de deux bonus : 150 GB de volume mensuel au lieu de 100 GB (+50 GB), l’accès au kiosque numérique My e-Press.

Conscient de la faille, l’ancien Belgacom entend la combler en migrant les clients du Pack Internet Essential vers Internet Essential, “seul sans pack” comme insiste le courrier. Dans cette transition, les abonnés perdent ainsi 50 GB de volume et My e-Press.

”Le monde évolue”

La correction ressemble à s’y méprendre à une petite punition. Le ton de la lettre est un brin surprenant et rappelle plus que jamais que l’usage de courriers types mérite un minimum de vérification.

“Le monde évolue, les besoins en matière de télécoms aussi. C’est pourquoi nous revoyons régulièrement nos produits et services et souhaitons qu’un maximum de nos clients profite des dernières nouveautés. Votre pack va disparaître définitivement et votre internet ne sera plus combiné dans un pack dans le courant du mois de novembre. ”