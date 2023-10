Netflix euthanasie encore une série populaire : la saison 3 en 2024 sera la toute dernière

Dans le pire des scénarios, le feuilleton est brutalement interrompu alors que l’intrigue n’est pas bouclée. Exemple : The OA. Les dernières minutes de la saison 2 orchestrent un rebondissement audacieux… qui restera à jamais lettre morte. Les spectateurs ne découvriront jamais le dénouement.

Adieu Vikings Valhalla, la suite de Vikings

La prochaine victime de cette politique impitoyable est connue : Vikings Valhalla.

Après les 6 saisons et les 89 épisodes de Vikings, Vikings Valhalla fait un saut dans le temps et l’histoire pour raconter les aventures des conquérants nordiques Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir et Harald Sigurdsson.

Après le succès de la saison 1 (2022) et de la saison 2 (2023), la saison 3 (8 épisodes) qui arrivera en 2024 sera la toute dernière. Selon le créateur du show Jeb Stuart, cette fin après trois saisons fait sens dans ce sens où le récit des exploits des trois héros touche à sa fin.

“Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu trois saisons pour raconter les histoires de Leif, Harald et Freydis. Je savais dès le début que je voulais montrer l’évolution de la façon dont trois des Vikings les plus célèbres sont devenus les icônes que nous connaissons aujourd’hui et c’est exactement ce que nous avons fait.

J’espère que lorsque le public verra la nouvelle saison, il sera enthousiasmé par les nouveaux sommets sur lesquels nous avons amené à ces héros. Lorsque nous avons commencé ce projet il y a cinq ans, j’ai travaillé dur avec ces acteurs et cette équipe incroyables pour créer un voyage que nous espérions tous satisfaisant. ”

Il était possible de continuer, mais…

Jeb Stuart concède malgré tout qu’il était possible d’en dire plus sur les trois protagonistes.

“Bien sûr, avec de vrais personnages historiques, il y a toujours plus d’aspects de leur vie qui pourraient être explorés, mais il était logique, du point de vue de l’histoire, que les voyages de Leif, Freydis et Harald se terminent avec notre troisième saison. Et nous avons vraiment hâte que les fans voient la conclusion de ce chapitre de l’histoire. ”