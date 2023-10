Les 3 couacs du lancement de l’iPhone 15 : décoloration, surchauffe et maintenant… le grésillement

Commercialisés depuis le 22 septembre 2023, les iPhone 15 ne font pas exception à la règle. Pointés du doigt sur Twitter, Reddit, TikTok ou encore Instagram, les nouveaux téléphones d’Apple traversent une sérieuse zone de turbulences.

En ligne de mire des critiques, trois couacs, trois pilules amères à avaler quand on vient de débourser entre 969 € (iPhone 15, 128 GB de stockage) et 1979 € (iPhone 15 Pro Max, 1 TB). Les mots-clés de ces failles : décoloration, surchauffe, grésillement.

1. La décoloration de la bande externe des iPhone 15 Pro et Pro Max

Le problème. Composée de titane, la bande externe de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max tend à se décolorer, notamment au niveau des boutons. “L’iPhone 15 Pro est le premier iPhone en titane de qualité aérospatiale, conçu à partir du même alliage que les véhicules d’exploration envoyés en mission sur Mars”, se félicite pourtant le colosse américain.

La réponse d’Apple. La firme de Cupertino (Californie, USA) est bien consciente de ce souci de décoloration temporaire, comme le prouve cette page web. “Pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, l’huile de votre peau peut temporairement altérer la couleur de la bande extérieure. Essuyez votre iPhone avec un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux pour rétablir l’aspect d’origine.

Heureusement, Apple ne pousse pas le bouchon jusqu’à vous conseiller sa chiffonnette officielle vendue contre… 25 €.

2. La surchauffe des iPhone 15 au-delà des limites acceptables

Le problème. Le phénomène est connu, le châssis d’un smartphone est susceptible de monter en température en cas d’usage intensif et prolongé (navigation Google Maps par exemple). Évidemment, cette surchauffe ne doit pas dépasser certaines limites que les iPhone 15 semblent avoir largement dépassées dans les premiers jours qui ont suivi leur commercialisation.

Sur les réseaux sociaux, certains ont affirmé avoir relevé des températures extrêmes mesurées sur l’appareil, jusqu’à 47 degrés.

Les soucis de surchauffe de l'iPhone 15 semblent appartenir au passé depuis l'arrivée de la mise à jour iOS 17.0.3 le 5 octobre 2023. ©AFP or licensors

La réponse d’Apple. C’est essentiellement un bug logiciel, affirme Apple, et tout sauf un défaut de conception des iPhone 15. Disponible depuis le 5 octobre 2023, la mise à jour 17.0.3 du système d’exploitation mobile iOS semble éradiquer ce problème de surchauffe.

3. Le grésillement du haut-parleur

Le problème. C’est la polémique qui monte en puissance ces dernières heures, sur TikTok notamment. Si les communications téléphoniques ne sont en aucun cas affectées, le haut-parleur des iPhone 15 serait enclin à grésiller en cas de diffusion à haut volume (au-delà de 80 %).

La réponse d’Apple. Le géant américain est muet pour l’instant et rien n’indique non plus que le phénomène est généralisé, même si les vidéos postées sur les réseaux sociaux posent question.

Mais aussi

Dans des proportions plus faibles, certaines propriétaires d’une voiture de marque BMW affirment que la charge sans fil de leur véhicule a purement et simplement fait griller la puce NFC de leur iPhone 15.

L’antennagate de 2010, le célèbre précédent

L’iPhone 15 est loin d’être le premier smartphone d’Apple à souffrir de maladies de jeunesse plus ou moins honteuses.

En 2010, la sortie de l’iPhone 4 est rapidement parasitée par le scandale de l’antennagate. Même si Apple refuse de l’admettre dans un premier temps, la qualité de la réception du réseau mobile s’effondre en fonction de la façon dont l’utilisateur tient l’appareil en main.

C’est clairement un défaut de conception et la seule solution proposée par Apple est d’offrir à chaque client une coque qui réduit sérieusement l’ampleur du phénomène.