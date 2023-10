La folle promesse de Google : le smartphone à garder jusqu’en 2030 arrive officiellement en Belgique

Jusqu'à Android 21

C’est une première dans l’histoire des téléphones Android, souvent pénalisés par l’arrêt prématuré des “updates” (mises à jour).

À la sortie du carton, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont motorisés par Android 14 et hériteront ces sept prochaines années d’Android 15 (2024), Android 16 (2025), Android 17 (2026), Android 18 (2027), Android 19 (2028), Android 20 (2029) et Android 21 (2030).

Jusqu’ici, Fairphone était le plus généreux du côté d’Android. Dans le camp adverse, l’iPhone d’Apple est le champion de la longévité. Exemple : l’iPhone XR est arrivé en 2018 avec iOS 12 et fait tourner en 2023 iOS 17, la dernière version de l’OS (operating system).

Partenariat avec Proximus et MediaMarkt

Avec cette annonce fracassante des sept années de suivi, “cela signifie que vos Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront pris en charge jusqu’en 2030”, insiste Google. “Aucune grande marque de smartphone n’offre un tel niveau de support et de longévité […] Dans le cadre de cet effort […] nous déploierons les mises à jour dès qu’elles auront terminé les tests nécessaires pour garantir qu’elles améliorent l’expérience pour tous les clients Pixel. ”

Si Google développe la famille Pixel depuis 2016, la distribution mondiale progresse au compte-gouttes, pays par pays. La Belgique accroche ce train à partir de ce mois d’octobre 2023. Deux partenaires de Google, Proximus et MediaMartk, sont chargés de la distribution officielle du Pixel 8 et de Pixel 8 Pro, mais aussi du Pixel 7a (509 €).

Certes, il était possible jusqu’ici de se procurer d’autres modèles de Google Pixel chez nous, mais via des filières alternatives et surtout en dehors du circuit de la distribution officielle.

Des fonctions dopées à l’intelligence artificielle

Susceptibles de vous accompagner jusqu’en 2030, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro misent notamment sur l’omniprésence de l’intelligence artificielle (IA). Exemple : la fonction Best Take. Son principe : vous venez de prendre une série de six photos de groupe et aucune n’est parfaite, aucune n’affiche que des visages souriants aux yeux ouverts.

Via la fonctionnalité Best Take, vous pouvez choisir, personne par personne, le visage extrait de l’une des six photos afin qu’il apparaisse sur le cliché final recomposé grâce aux services de l’IA.