Internet pour moins de 40 € : les 3 seuls abonnements qui valent la peine en Belgique

C’est une lame de fond. Après cette arrivée et celle de Youfone le 1er juillet 2023, ce sont désormais dix opérateurs (marques et sous-marques) qui ciblent cette clientèle spécifique, celle qui entend s’abonner à Internet et rien d’autre au meilleur prix.

Qui sont les plus compétitifs ?

Dans le tableau ci-dessous, nous comparons 16 formules commercialisées par Proximus, Scarlet, edpnet, Telenet, FASTfiber, Youfone, United Télécom, Zuny, hey ! et Tchamba.

Prix par mois Réseau Téléchargement Envoi Volume Activation et/ou installation Scarlet Poco 23 € VDSL 30 Mbps 2 Mbps 3 TB 29 € Proximus Internet Essential 25 € VDSL 50 Mbps 4 Mbps 100 GB 59 € edpnet VDSL XS 25,95 € VDSL 20 Mbps 2 Mbps Illimité 50 € Telenet Easy Internet 33,29 € Coaxial 100 Mbps 10 Mbps 150 GB 50 € Scarlet Loco 34 € VDSL 70 Mbps 10 Mbps 3 TB Gratuit FASTfiber VDSL 100 34,95 € VDSL 100 Mbps 40 Mbps Illimité 50 € FASTfiber Fiber 150 34,95 € Fibre 150 Mbps 50 Mbps Illimité 50 € Youfone Internet VDSL 35 € VDSL 100 Mbps 40 Mbps Illimité 100 € edpnet VDSL XL 35,95 € VDSL 100 Mbps 40 Mbps Illimité 50 € edpnet VDSL XL 35,95 € Fibre 150 Mbps 50 Mbps Illimité Gratuit United Télécom Surf@home VDSL 37,40 € VDSL 70 Mbps 6 Mbps Illimité 59 € Zuny 39 € Coaxial 200 Mbps 10 Mbps Illimité Gratuit hey! 39 € Coaxial 150 Mbps 15 Mbps Illimité Gratuit Youfone Fibre 50 39 € Fibre 50 Mbps 10 Mbps Illimité Gratuit Tchamba Internet Only 39,95 € VDSL 100 Mbps 30 Mbps Illimité 50 € (activation) + 48 € (installation) United Télécom Surf&Talk VDSL 39,99 € VDSL 70 Mbps 6 Mbps Illimité 59 €

L'abonnement plus économique

Notre choix. Proximus Internet Essential. Prix : 25 € par mois. Vitesse de téléchargement : 50 Mbps. Vitesse d’envoi : 4 Mbps. Volume mensuel : 100 GB.

C’est compréhensible, cet abonnement à 25 € par mois pose de sérieuses limites, comme la vitesse de téléchargement (50 Mbps) et le volume mensuel plafonné à 100 GB. Mais c’est largement suffisant pour un usage raisonnable et mesuré d’Internet à la maison (courrier électronique, consultation de sites web, YouTube…).

L'abonnement le plus rapide

Notre choix. Zuny. Prix : 39 € par mois. Vitesse de téléchargement : 200 Mbps. Vitesse d’envoi : 10 Mbps. Volume mensuel : illimité.

Sous-marque de VOO, Zuny distribue incontestablement la connexion la plus rapide en téléchargement, avec un maximum de 200 Mbps. C’est pratique, notamment lorsque tout le monde se connecte simultanément à la maison. Point faible du câble coaxial, la vitesse d’envoi est a contrario en retrait.

Le meilleur compromis

Notre choix. FASTfiber VDSL 100. Prix : 34,95 € par mois. Vitesse de téléchargement : 100 Mbps. Vitesse d’envoi : 40 Mbps. Volume mensuel : illimité.

L’opérateur FASTfiber fait appel au réseau de Proximus au moment de commercialiser cet abonnement qui combine une vitesse de téléchargement (download) correcte et une vitesse d’envoi (upload) de bon niveau. L’upload est notamment important pour les vidéoconférences et l’envoi régulier de fichiers lourds.