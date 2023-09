En effet, le nouveau jeu de fin d’année 2023 s’appelle dorénavant "EA Sports FC 24". Le successeur de “FIFA 23” est d’ailleurs disponible dès ce vendredi en accès anticipé sur les différentes consoles.

Mais pourquoi donc ce changement de nom? C’est en 2022 que la décision a été prise. Après 30 ans de jeux étiquetés "FIFA", Electronic Arts et la véritable FIFA ont décidé de reporter leur collaboration. Une annonce inédite depuis le premier jeu sorti en 1993.

Vinicius Junior buteur dans EA Sports FC24 ©Twitter EA Sports FC

La raison de ce divorce après un long mariage heureux est due à la renégociation concernant les droits de dénomination. La FIFA a demandé un milliard de dollars pour les quatre prochaines années, soit quasiment le double que EA Sports payait jusqu'ici...

Au final, c'est EA qui devrait sortir gagnant de cette situation. Les fans de la franchise continueront à acheter leur jeu de football préféré et EA ne devra plus dépenser 150 millions par an de droits à la FIFA. La société américaine est restée en possession exclusive des droits sur les plus grandes ligues de football du monde, ce qui devrait convaincre les joueurs de continuer à investir dans "EA Sports FC".