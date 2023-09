Séance de rattrapage : ces 3 séries Netflix qui sont injustement passées inaperçues en août 2023

Sur Netflix, deux séries balaient tout sur leur passage dans ces premiers jours de septembre 2023 : One Piece (1 saison, 8 épisodes) et Who is Erin Carter ? (mini-série, 7 épisodes). L’adaptation « live » du célèbre manga réjouit les fans et les critiques. Après l’excellent Snabba Cash, toujours disponible, l’actrice suédoise Evin Ahmad est à nouveau convaincante et redoutable dans le rôle de la mystérieuse Erin Carter.