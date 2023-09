Record battu : ce smartphone Android de 2023 promet des mises à jour jusqu’en… 2031

C’est une forme discrète d’obsolescence programmée. La question est plus délicate encore quand vous récupérez en 2023 un modèle d’occasion de 2020. Peu importe qu’il soit dûment reconditionné, celui-ci est très certainement déjà lâché par le fabricant, qui n’injecte plus la moindre mise à jour.

Fairphone dribble Samsung, Nokia, OnePlus…

De Samsung à Nokia, certains cadors commencent timidement à garantir un nombre ou une durée fixe de mises à niveau. Hélas, peu de modèles sont concernés et les efforts sont mesurés. Exemple : Nokia promet “ […] jusqu’à 3 ans de mises à jour de sécurité mensuelles” pour son Nokia G42 5G (249 €).

Spécialiste du smartphone équitable et durable, le néerlandais Fairphone bouscule ces codes frileux et conservateurs avec son nouveau Fairphone 5 (699 €). Pêle-mêle, la firme promet ce qu’aucun autre concurrent n’a jamais promis :

Au moins 5 mises à jour du système d’exploitation mobile après Android 13, la version de départ du Fairphone 5.

Une assistance logicielle étendue jusqu’en 2028.

Un support logiciel jusqu’en 2031 au moins, avec 2033 en ligne de mire.

Le Fairphone 5 est motorisé par Android 13 et le fabricant néerlandais ne préinstalle aucune application autre que celles prévues par Google. ©Fairphone

Bref, le Fairphone 5 sera livré à partir du 14 septembre 2023 avec Android 13. Il bénéficiera ensuite des mises à niveau vers Android 14 (d’ici fin 2023), Android 15 (2024), Android 16 (2025), Android 17 (2026) et Android 18 (2027).

Ça commence clairement à ressembler à ce qu’Apple propose de longue date avec ses iPhone, qui héritent systématiquement d’un nombre conséquent de mises à niveau du système d’exploitation iOS. Exemple : l’iPhone 8 de 2017 a démarré sa carrière avec iOS 9 et fait tourner six ans plus tard iOS 16, la dernière version en date.

5 ans de garantie et concept modulaire

Ce qu’Apple ne propose pas encore, c’est un appareil modulaire que le client peut réparer facilement lui-même en achetant des pièces détachées en ligne à prix honnêtes. Ça, c’est le créneau de Fairphone depuis le Fairphone 1 de 2013 et le Fairphone 5 de 2023 ne fait pas exception à la règle.

Dix pièces majeures constituent l’ossature du terminal et en cas de panne ou de casse, il est possible de commander les pièces de remplacement directement sur le site web de Fairphone. Par ailleurs, une garantie de 5 ans est d’application.