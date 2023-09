Un ordinateur portable pour la rentrée à l’université : les 5 critères pour bien choisir

Dans ces conditions de surpopulation, comment faire le bon choix ? Essentiellement en se focalisant sur les 5 critères essentiels : le système d’exploitation, la taille de l’écran, le clavier numérique, l’autonomie, la webcam.

1. Le système d’exploitation

Deux systèmes d’exploitation dominent le monde des ordinateurs portables à vocation scolaire : Windows 11 de Microsoft, macOS d’Apple.

Windows 11, c’est la plate-forme passe-partout par excellence. On la retrouve sur des PC portables dans toutes les gammes de prix (à partir de 199 €). macOS motorise exclusivement les MacBook (MacBook Air, MacBook Pro) d’Apple, ce qui fixe le prix d’entrée à 1299 €.

À prix équivalents, un portable Windows 11 et un MacBook hériteront de performances similaires. Pourtant, les machines d’Apple bénéficient d’une aura particulière dans certaines facultés, où le MacBook est présenté comme une nécessité, comme le compagnon indispensable de l’étudiant.

C’est clairement une norme artificielle et élitiste. Sauf exceptions rares, un laptop Windows 11 prend en charge les mêmes applications qu’un MacBook et inversement.

Le MacBook est souvent présenté à tort comme l'outil incontournable de l'étudiant universitaire mais, à prix équivalents, un laptop Windows 11 assure sans broncher les mêmes missions et les mêmes performances. ©Adobe Stock

2. Taille de l’écran

La diagonale de l’écran va très concrètement influencer l’autonomie et le confort de transport et d’utilisation de l’ordinateur portable. Plus l’écran sera grand, plus la batterie sera sollicitée, plus la lecture et le travail seront confortables, plus le transport du kot à l’amphi et inversement sera pénible.

À mi-chemin entre 13 pouces et 17 pouces, 15 pouces de diagonale constituent généralement un bon compromis.

3. Le clavier numérique

Le pavé/clavier numérique est particulièrement précieux dans les cours qui imposent d’encoder régulièrement des volées de chiffres. Il sera absent sur les ordinateurs de petite taille (13 pouces), il commencera seulement à apparaître sur certains modèles de 15 pouces, il sera systématiquement présent sur les 17 pouces.

C’est un critère à surveiller si jamais sa présence est requise par le type d’études.

Placé à droite, le pavé numérique permet d’encoder plus facilement les chiffres, notamment. ©Internet

4. L’autonomie

Il est évident que l’autonomie la plus généreuse possible sera idéale mais l’impact sur le budget sera majeur. Les composants les moins énergivores sont les plus coûteux et d’autres critères vont également influencer cette période d’indépendance énergétique, comme la taille de l’écran.

C’est un équilibre à trouver, entre le budget, la diagonale de l’écran, la puissance du processeur, etc.

5. La webcam

La qualité de la webcam s’impose comme un critère essentiel à l’ère des cours à distance, des vidéoconférences, des travaux de groupe par caméra interposée.

Il faut non seulement vérifier la résolution de la caméra, mais aussi son positionnement sur le châssis de l’ordinateur portable. Certains fabricants essaient par exemple de la cacher dans une trappe amovible au milieu du clavier. Conséquence : une vue en contreplongée à l’effet visuel discutable.

La webcam est généralement placée au-dessus de l'écran, mais il faut se méfier de certains placements atypiques, genre trappe amovible au sein du clavier. ©Adobe Stock

Mais aussi

Pour pousser plus loin l’analyse du marché des ordinateurs portables, vous pouvez prendre en compte 5 critères supplémentaires : la puissance du processeur, le poids, la quantité de mémoire vive (RAM), la quantité de stockage, la connectique (nombre et types de ports).