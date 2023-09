Comment l’arrivée de DAZN en Belgique va “sans aucun doute” augmenter le prix des abonnements sportifs des opérateurs télécoms

Selon l’organisation des consommateurs, le passage à DAZN, le “Netflix du sport”, coûtera ainsi 178,99 euros par an contre 129 euros par an actuellement pour les abonnés à la Pro League d’Eleven Sports. Soit une hausse notable de l’ordre de 49,99 euros… qui n’est toutefois pas la plus élevée. Et pour cause, l’abonnement mensuel – qui est le seul à offrir une possibilité de résiliation gratuite – augmentera de 10 euros, passant de 14,99 euros à 24,99 euros !

“Si vous payez pour dix mois par an (il n’y a pas ou peu de football en juin et juillet), vous payez 249,90 euros par an. C’est 70 euros de plus que l’abonnement annuel”, fulmine Test-Achats. “Nous trouvons cette différence entre le pass mensuel et le pass annuel de la nouvelle offre “Eleven on DAZN” particulièrement excessive. ” Une critique dont s’accommode très bien le nouveau poids lourd du divertissement sportif…

Déjà épinglé en France où il a aussi augmenté le tarif de ses abonnements, DAZN se retranche en effet derrière la loi de l’offre et de la demande. “Le sport est un contenu premium, nous devons payer très cher les ligues pour acheter les droits. Et en même temps, il y a un nombre limité de consommateurs capables de payer pour cela. Pour viser la rentabilité, il faut soit plus de pubs, soit plus de consommateurs, soit qu’ils payent plus. Nous avons récemment augmenté les abonnements […] mais si, avec le temps, nous augmentons l’audience et le nombre d’abonnés, nous serons en capacité de réduire le prix”, a notamment répété Shay Segev, le patron de la chaîne digitale, dans le journal “L’Équipe”.

Autre justification de l’augmentation des prix : “Le contenu propre à DAZN qui vient s’ajouter à ce que l’on proposait déjà avant et le fait que l’App sera plus développée. ”

Déjà plus de 2 euros par mois chez Telenet

Reste que, en attendant que DAZN diminue le prix de ses abonnements, les amoureux du football belge et international devront casquer… ou flairer la bonne affaire via les opérateurs disponibles chez nous. Des opérateurs qui, pour l’instant, ne répercutent pas (encore) la hausse des tarifs.

Excepté Telenet qui a adapté ses prix (2 euros de plus par mois), Proximus, VOO et les autres grands opérateurs télécoms assurent qu’aucun changement tarifaire n’est à l’ordre du jour. Ce dont doute Test-Achats. “Ces opérateurs devraient sans aucun doute suivre (Telenet, NDLR) début 2024, quand la nouvelle politique tarifaire de DAZN s’appliquera également aux clients existants. ”

Pour l’heure, en Belgique, les offres consacrées uniquement au football varient fortement. Exemples chez Telenet, où l’abonnement peut aller de 9,95 euros pour un pack journalier à 21,95 euros par mois, ou encore chez VOO, où le pack le plus complet est tantôt gratuit tantôt disponible à 17 euros par mois selon l’offre de base sélectionnée.

Saison 2023-2024 : l’offre “football” la plus complète sur Telenet

Pour la saison 2023-2024, l’offre “football” la plus complète se trouve sur Telenet. Et pour cause, outre la Jupiler Pro League (D1A) que tous les opérateurs télécoms proposent, le pack “Play Sports” se démarque de la concurrence en proposant la Saudi League, dans laquelle jouent notamment Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, mais aussi la D1 néerlandaise.

À l’inverse, l’offre la plus “basique” du marché se trouve sur Zuny, le petit frère de VOO. Pour 7 euros par mois, en plus des 13 euros mensuels de l’abonnement classique, les clients du fournisseur internet peuvent profiter des trois chaînes DAZN-Eleven Pro League.

Mais quel est l’abonnement “football” le moins cher du marché ? Difficile à dire tant les offres sont nombreuses et variées.

Toutefois, une offre sort du lot, à savoir celle d’Orange dont le pack de base à 19 euros par mois offre déjà accès aux trois chaînes internationales DAZN-Eleven. Et avec un “petit” supplément de 10,99 euros/mois – un des plus faibles du marché -, les abonnés d’Orange peuvent également profiter de la D1A belge.