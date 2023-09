C’est mesquin : Microsoft efface un logiciel incontournable de Windows

Remplaçant de Microsoft Write, WordPad est un traitement de texte aux fonctions basiques mais suffisantes pour rédiger et imprimer des textes courts, sans fioriture dans la mise en page.

Pour ceux qui se contentent d’écrire des courriers succincts et de prendre des notes, c’est juste parfait. Ça évite d’investir dans un logiciel payant ou de télécharger une suite bureautique gratuite comme LibreOffice.

Obsolète depuis le 1er septembre 2023

Est-ce par appât du gain que Microsoft a pris la décision d’abandonner WordPad ?

Le 1er septembre 2023, Microsoft a décrété que WordPad était officiellement obsolète et condamné à une disparition imminente. Prochaines étapes : l’arrêt des mises à jour, la suppression pure et simple au terme d’une prochaine mise à jour de Windows.

WordPad évite à ceux qui rédigent des documents courts de téléchargement un logiciel de traitement de texte payant ou gratuit. ©Capture d'écran

Bref, les jours du célèbre logiciel sont comptés.

Dans la perspective de ce retrait forcé, Microsoft propose deux solutions, une gratuit et une payante : “Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et Windows Bloc-notes pour les documents en texte brut tels que .txt. ”

Les précédents du Solitaire et du Démineur

On peut clairement déceler une volonté de vous pousser dans les bras de l’abonnement payant Microsoft 365 (à partir de 69 € par an), un ensemble de services qui comprend notamment l’accès à Word.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft tente de monnayer la popularité d’une application historique et populaire de Windows. L’exemple le plus frappant : Solitaire, introduit dans Windows 3.0 en 1990.

Depuis Windows 10 en 2015, Solitaire est devenu Microsoft Solitaire Collection, une collection de jeux de cartes qui insiste tant et plus pour vous faire passer à la caisse. Son abonnement Premium supprime l’affichage des publicités et libère des défis et des modes supplémentaires. Prix : 1,99 € par mois, 14,99 € par an.

Le Solitaire classique et gratuit à 100% de Windows n'existe. Il est remplacé par Microsoft Solitaire Collection et son abonnement Premium. ©Capture d'écran

La même logique a été appliquée au Démineur depuis Windows 8. Son remplaçant est disponible sur le Microsoft Store sous le nom de Microsoft Minesweeper. Prix de l’abonnement pour désactiver les pubs et débloquer d’autres fonctions : 1,99 € par mois, 9,99 € par an.