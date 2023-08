Sony impose une sévère hausse des prix du PlayStation Plus : minimum +20 %

En marge de l’abonnement mensuel et de l’abonnement trimestriel, l’abonnement de douze mois au service de jeu en ligne PlayStation Plus (PS4, PS5) est clairement la formule la plus économique. Exemple : PS Plus Essential coûte 8,99 € par mois, 59,99 € par an. Soit une économie annuelle de 47,89 € pour celui qui accepte de payer l’année complète d’un coup d’un seul.