Ce site prédit quand votre smartphone Android sera obsolète, faute de mises à jour

La question est plus cruciale encore à l’heure d’acheter un téléphone d’occasion. Est-il déjà obsolète, faute de mises à jour Android ? Est-il possible de connaître l’échéance à partir de laquelle ces mises à jour s’arrêteront définitivement ?

Le silence coupable des constructeurs

Dans 95 % des cas, ne comptez pas sur les fabricants pour vous apporter la réponse. La plupart entretiennent sciemment le flou artistique sur le sujet. Dans leur logique mercantile, il serait inconscient d’admettre que le terminal dans lequel vous vous préparez à investir 249 € entrera en phase d’obsolescence programmée d’ici deux ans.

Heureusement, le site communautaire Android Update Tracker essaie de compenser ce silence coupable en collectant et en publiant un maximum de données. Le principe : vous encodez un nom de modèle, vous consultez ensuite les infos connues sur son cycle des mises à jour Android.

Un haut de gamme de 2020 déjà à l’abandon

Prenons un exemple concret.

Vous envisagez d’acheter un Samsung Galaxy S20 128 GB d’occasion sur le site de seconde main Back Market. Prix : 298 € au lieu de 1009 € à l’époque de sa sortie, annonce la plate-forme spécialisée dans le reconditionnement.

En mars 2020, l’appareil était arrivé sur le marché avec Android 10. Où en est-il aujourd’hui ? Quelles sont les perspectives ?

Le verdict du site Android Update Tracker est implacable. Après avoir reçu les mises à jour Android 11, 12 et 13, le “Samsung Galaxy S20 a atteint sa fin de vie, ce qui signifie qu’il n’y aura plus de mises à jour (officielles) Android supplémentaires. Il pourrait continuer à recevoir des patches de sécurité […] ”

Bref, ce Galaxy S20 ne recevra pas la mise à jour imminente vers Android 14, la toute nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google.

Le site Android Update Tracker admet toutefois que ses informations ne sont pas toujours 100 % correctes. “ […] la plupart des fabricants ne disent pas exactement combien de mises à jour leurs téléphones recevront, donc, pour la plupart des modèles, le calendrier prévu est une supposition éclairée […] ”.

Des efforts encore insuffisants

Il faut malgré tout souligner qu’un nombre limité de constructeurs, comme Samsung, Nokia, OnePlus et Google, prennent ces deux dernières années des engagements au moment de garantir un nombre déterminé de mises à jour.

Depuis février 2022, Samsung promet quatre générations du système d’exploitation et cinq années de mises à jour de sécurité pour toute une série d’appareils. Chez Nokia, on oscille d’une référence à l’autre de deux à trois mises à jour Android.

L’iPhone intouchable dans le domaine des mises à jour

Apple n’est pas absolument pas concerné par la question de la pérennité des mises à jour. Même si la firme ne formule jamais aucune promesse en la matière, historiquement chaque modèle d’iPhone a hérité d’un nombre conséquent de mises à jour annuelles du système d’exploitation mobile iOS. La moyenne oscille entre 5 et 6, un chiffre à faire pâlir de jalousie le moindre téléphone Android.

Exemple : l’iPhone 8 de 2017 a démarré sa carrière avec iOS 9 et fait tourner six ans plus tard iOS 16, la dernière version en date.