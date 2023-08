“WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces smartphones” : la fausse alerte et la fausse liste sont de retour

Des listes qui circulent depuis des années

Peu importe le flot d’articles concordants, dix minutes de recherche suffissent pour comprendre que l’information ressemble à s’y méprendre à un “hoax”, à une légende urbaine, à une succession de copier/coller sans volonté de vérifier. A copie B sans recouper l’info, C copie B sans recouper et ainsi de suite. C’est une chaîne sans fin.

Premier élément troublant : deux dates sont citées (1er septembre 2023, 24 octobre 2023). Deuxième élément troublant : ces articles publient des listes des smartphones… sorties de nulle part. Pour le formuler autrement, il est impossible de trouver la source originale, officielle, incontestable, le fichier de référence, etc. Pire, ces listes circulent depuis 2021 dans des versions à peine différentes.

La réponse disponible sur le site de WhatsApp

Quitte à questionner la véracité de l’information, autant remonter à la source principale : WhatsApp, son site officiel, son site d’aide et d’assistance.

Voici ce que WhatsApp nous dit sur la compatibilité de son application avec les différentes versions des systèmes d’exploitation mobile :

“Actuellement, nous recommandons l’utilisation des appareils pris en charge suivants : Android 4.1 et versions ultérieures, iPhone sous iOS 12 et versions ultérieures […] À compter du 24 octobre 2023, seule la version Android OS 5.0 et les versions ultérieures seront prises en charge. ”

En résumé :

WhatsApp fonctionne sur les iPhone qui embarquent au minimum iOS 12.

WhatsApp fonctionne sur Android 4.1 et supérieur jusqu’au 23 octobre 2023, sur Android 5.0 et supérieur à partir du 24 octobre 2023.

Les iPhone 6s ne sont pas concernés

Les listes qui circulent ces derniers jours mentionnent l’iPhone SE (première génération), l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus. Or ces trois téléphonent ont bénéficié de mises à jour régulières du système d’exploitation, jusqu’à atteindre iOS 15. Ils ne sont donc nullement concernés par un arrêt brutal du fonctionnement de WhatsApp le 24 octobre 2023.

Dans l’autre camp, Android 5.0 a été lancé en 2014, donc les smartphones qui tournent toujours dans une version antérieure datent en majorité d’une dizaine d’années. L’inventaire de ces appareils est potentiellement interminable, mais les listes de ces derniers jours se focalisent sur une quarantaine de références. Elles sont impossibles à tracer et ressemblent comme deux gouttes d’eau à celles qui ont déjà circulé en 2022 et en 2021.

Exemple concret : ça fait deux ans que des articles relaient des listes similaires qui nous annoncent notamment que le LG Optimus F7 va perdre l’accès à WhatsApp. Le 28 octobre 2021, un article d’un grand média évoque la fin de la prise en charge le 1er novembre 2021. Rebelote le 27 décembre 2022 (avec le 1er janvier 2023 comme échéance) et dans ces derniers jours d’août 2023.

“Ce changement n’affectera quasiment personne”

Cette épidémie d’articles est en grande partie un phénomène francophone. Les médias anglophones ne diffusent pas ces listes ces dernières semaines. Ceux qui parlent de l’échéance du 24 octobre 2023 le font avec mesure et réalisme.

Exemple avec cet article de Tech Advisor : “La bonne nouvelle est que ce changement n’affectera quasiment personne. Android 4.1 et 4.4.4 sont très anciens et même Android 6 n’était utilisé que par 1,69 % des utilisateurs d’Android en mai 2023 selon Statista, qui ne répertorie même plus Android 4 ou 5. ”

Par ailleurs, “rien ne change pour l’iPhone”, insiste l’auteur.

Un mot-clé qui plaît à Google

Comment expliquer cette succession d’articles francophones basés sur des données biaisées ? Il ne faut pas se voiler la face : WhatsApp est un mot-clé essentiel à l’heure de générer du trafic via Google en général, via Google Discover en particulier.

Associer le mot-clé WhatsApp à d’autres mots-clés dont Google est friand est susceptible de générer des clics, de l’audience.