Le smartphone le plus vendu en 2023 coûte au minimum… 1479 €

Pour preuve, les derniers chiffres du cabinet d’études Omdia sacrent la popularité insolente de l’iPhone 14 Pro Max, le modèle le plus coûteux de la famille iPhone 14 de septembre 2022. Prix : de 1479 € à 2129 €, selon la capacité de stockage.

Dans le tableau ci-dessous, Omdia compare les expéditions de smartphones au premier semestre (janvier à juin) 2023 et au premier semestre 2022.

Janvier à juin 2023 Unités distribuées Janvier à juin 2022 Unités distribuées iPhone 14 Pro Max 26,5 millions iPhone 13 33,7 millions iPhone 14 Pro 21 millions iPhone 13 Pro Max 23 millions iPhone 14 16,5 millions Samsung Galaxy A13 16,2 millions iPhone 13 15,5 millions iPhone 13 Pro 14,8 millions Samsung Galaxy A14 12,4 millions iPhone 11 11,7 millions Samsung Galaxy S23 Ultra 9,6 millions Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 9,8 millions Samsung Galaxy A14 5G 9 millions Samsung Galaxy A12 9,5 millions Samsung Galaxy A54 5G 8,8 millions Samasung Galaxy A03 Core 7,7 millions Samsung Galaxy A34 5G 7,1 millions Xiaomi Redmi Note 11 7,6 millions iPhone 11 6,9 millions Xiaomi Redmi 9A 7,4 millions

Le décompte de l’iPhone 14 Pro Max donne le vertige : 26,5 millions d’unités écoulées en six mois.

Trois autres conclusions s’imposent :

Apple et Samsung seuls au monde Les constructeurs chinois à la peine De beaux jours à venir pour Apple

1. Apple et Samsung seuls au monde

Dans un marché en recul, Apple et Samsung dominent outrageusement les débats. Les deux constructeurs se partagent équitablement (5 modèles chacun) le top 10 des smartphones les plus distribués entre janvier et juin 2023.

Apple est essentiellement présent dans le haut de gamme (“ premium”) avec l’iPhone 14 Pro Max (26,5 millions), l’iPhone 14 Pro (21 millions), l’iPhone 14 (16,5 millions) et l’iPhone 13 (15,5 millions). Seul intrus, l’iPhone 11 (6,9 millions) dont la production est pourtant définitivement interrompue depuis septembre 2022.

Samsung place lui aussi son premium le plus cher de la famille Galaxy S23, le S23 Ultra (à partir de 1399 €). Mais le constructeur sud-coréen tire surtout son épingle du jeu avec ses appareils d’entrée et de milieu de gamme.

2. Les constructeurs chinois à la peine

Les trois constructeurs chinois attendus au tournant sont aux abonnés absents : Xiaomi, Oppo, Vivo. Ils ne figurent pas dans ce top 10.

Les temps sont durs pour ces constructeurs qui misent beaucoup (trop ?) sur les téléphones d’entrée et de milieu de gamme. Or ce sont les secteurs qui souffrent le plus ces derniers mois. Le cycle de remplacement s’allonge sensiblement, régulièrement. Pour le formuler autrement, les clients de ces familles d’appareils les gardent de plus en plus longtemps.

A contrario, il existe toujours une volonté de remplacer régulièrement son smartphone dans le haut de gamme.

3. De beaux jours à venir pour Apple

Ce renouvellement régulier du smartphone haut de gamme bénéficie clairement à Apple dont la deuxième partie de l’année est généralement dynamitée par la sortie des nouveaux iPhone. Les quatre derniers mois de 2023 ne devraient pas faire exception à la règle, avec la présentation et la sortie des iPhone 15 en septembre.

Certains experts estiment que ce contexte mondial devrait bientôt propulser Apple au premier des constructeurs mondial de smartphones, déboulonnant ainsi de son trône Samsung.