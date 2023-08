VOO augmente les prix de ses abonnements mobiles toujours privés de technologies essentielles

Possibilité de changer de formuler ou d'opérateur

Tous les abonnements du câblo-opérateur wallon sont concernés, aussi bien ceux inclus dans un pack (VOO Mobile Pack) que ceux souscrits en solo (VOO Solo Mobile).

Voici les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er octobre 2023 :

VOO Mobile Pack 13 € par mois au lieu de 11 €. Appels et SMS illimités, 10 GB au lieu de 5 GB.

VOO Solo Mobile 18 € par mois au lieu de 16 €. Appels et SMS illimités, 30 GB au lieu de 15 GB.

VOO Solo Mobile 28 € par mois au lieu de 26 €. Appels et SMS illimités, 90 GB au lieu de 30 GB.

VOO Solo Mobile 18 € par mois au lieu de 16 €. Appels et SMS illimités, 10 GB au lieu de 5 GB.

VOO Solo Mobile 28 € par mois au lieu de 26 €. Appels et SMS illimités, 30 GB au lieu de 15 GB.

VOO Solo Mobile 43 € par mois au lieu de 41 €. Appels et SMS illimités, 90 GB au lieu de 30 GB.

Comme le volume mensuel de data (3G/4G) sera au minimum doublé, le client pourra éventuellement basculer sur l’abonnement inférieur pour esquiver cette hausse de 2 € par mois. Dans certains cas, il faudra accepter de perdre quelques gigas. Dans d’autres, il sera possible de faire une belle économie tout en conservant des conditions similaires.

“Ça ne vous convient pas ? ”, insiste VOO. “Pas de soucis ! Adaptez votre abonnement comme vous le voulez, quand vous le voulez : rajoutez, supprimez ou modifiez vos produits selon vos besoins, c’est vous qui avez le contrôle ! ”

Une stratégie qui pose question

Peu importe qu’il soit possible de tirer les marrons du feu dans un nombre limité de cas, cette décision d’augmenter uniformément tous les tarifs mobiles interpelle pour trois raisons :

En mai 2023, le concurrent Proximus a révisé de fond en comble sa famille d’abonnements mobiles, en se concentrant essentiellement sur le statu quo des prix et l’amélioration des conditions. Il était urgent que VOOmobile dope ses abonnements, face à la concurrence des opérateurs virtuels comme Youfone et UNDO, des sous-marques comme hey ! et Mobile Vikings. Alors que ses clients sont transférés du réseau mobile de Base à celui d’Orange, VOOmobile est toujours à la traîne par rapport à trois technologies (5G, VoLTE, VoWi-Fi).

Le VoLTE pour appeler et surfer simultanément

En quoi est-ce que ce dernier point est pénalisant ?

Disponible chez Proximus, Orange et Base, le VoWi-Fi (pour voice over Wi-Fi) désigne la possibilité de passer et recevoir des appels téléphoniques via le réseau Wi-Fi sur lequel le smartphone est connecté. C’est tout particulièrement utile si jamais la réception du réseau mobile est mauvaise ou nulle à la maison. Attention, il faut posséder un smartphone compatible VoWi-Fi.

Avec le VoLTE (pour voice over LTE), là aussi disponible chez les trois cadors, les appels transitent par le réseau 4G. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour vos usages, ça veut dire beaucoup. Concrètement, ça vous permet de téléphoner et de vérifier simultanément une information sur Internet. “C’est super pratique”, argumente Proximus, “si vous êtes en train d’avoir une conversation avec vos écouteurs, et que vous souhaitez vérifier les heures des séances au cinéma par exemple. Ou encore dans la voiture, si vous contactez quelqu’un à l’aide du kit mains libres, tout en gardant un œil sur Waze. ”

À quand l’arrivée de ces technologies ?

Bref, opter pour une carte SIM de VOO est loin d’être anodin en termes de possibilités technologiques. L’augmentation des prix ne fait que rendre cette équation plus complexe.

Est-ce que l’intégration plus poussée de VOO dans la structure de son nouveau propriétaire Orange Belgium changera la donne ? Nous avons demandé à VOO si des échéances existaient quant à l’ajout de la 5G, du VoLTE et du VoWi-Fi dans les abonnements VOOmobile. Nous sommes en attente de la réponse.