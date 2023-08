Le prochain “vrai” concurrent de Proximus, Orange et Base arrivera en 2024 sur… le réseau Proximus

Rappel d’usage : le marché mobile belge a longtemps été limité à trois réseaux mobiles composés de sites d’antennes et de pylônes qui quadrillent le pays. Les trois élus, les trois propriétaires : Proximus, Orange Belgium, Telenet (Base).

Ceux qui signent un contrat avec l’un des trois grands pour louer leurs infrastructures et proposer leurs propres services mobiles sont appelés opérateurs virtuels (MVNO), à l’instar du petit nouveau UNDO, de Youfone, de Lyca Mobile, etc.

Désigné après les enchères de 2022

Cette dynamique entre opérateurs propriétaires et opérateurs locataires ne générant pas un contexte suffisant de concurrence, décision a été prise d’ouvrir la porte à un quatrième opérateur mobile lors des enchères de 2022 pour les licences des fréquences de la 5G.

À ce petit jeu, c’est la coentreprise belgo-roumaine Digi Belgium qui est sortie du lot et du chapeau en juin 2022. À charge pour la joint venture du Belge Citymesh et du Roumain RCS&RDS de commencer à développer ce quatrième réseau mobile via une autre société baptisée InSky.

Un accord aussi sur 400 sites

Comme un réseau mobile ne se construit pas du jour au lendemain, Digi Belgium a hérité aussi de la possibilité de négocier des accords d’itinérance avec Proximus, Orange et/Base, sous réserve que certaines conditions et certains objectifs soient entretemps remplis.

C’est ce cap qui vient d’être franchi le 25 août 2023, avec la signature d’un accord quinquennal exclusif entre Proximus et Digi Belgium. Concrètement, à partir de 2024, Digi Belgium louera et utilisera pendant cinq ans le réseau mobile de Proximus au moment de commercialiser ses abonnements mobiles (particuliers, entreprises), tout en continuant à développer son propre réseau.

Dans le contexte de cet accord, Digi Belgium va également acquérir 400 sites mobiles de Proximus, des sites que l’ancien Belgacom se prépare à désactiver dans le cadre “ […] de la consolidation du réseau en cours. ”