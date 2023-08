Le jeu vidéo belge grandit, mais nos talents fuient toujours le pays

“Le jeu vidéo est aujourd’hui une vraie industrie en Belgique, pas seulement en Flandre, avec plus d’une centaine de sociétés actives, un millier d’emplois et un chiffre d’affaires autour de 80 millions d’euros”, détaille Jean Gréban, coordinateur de Walga, l’association qui promeut et représente le jeu vidéo en Wallonie. “Ce qui manquait encore jusqu’il y a peu c’est le coup d’accélérateur pour assurer la croissance, en apportant le soutient financier du secteur public, surtout côté francophone. En Flandre, le jeu vidéo est soutenu depuis plus longtemps par les pouvoirs publics”.

La Wallonie délie les cordons de la bourse

Le sud du pays semble avoir pris conscience de son retard dans ce secteur, première industrie culturelle mondiale, qui pesait 200 milliards de dollars en 2022. Interpellé l’an dernier au Parlement de Wallonie, Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie et du Numérique, reconnaissait “un manque d’accès au financement et un retard dans la structuration du secteur”. De l’argent avait d’ailleurs été débloqué. On parle de 4 millions d’euros au cours des deux dernières années en Wallonie pour des appels à projets. “Afin de soutenir l’activité autour du jeu vidéo et de favoriser le développement de ce secteur, un fonds “Wallimage gaming” d’amorçage et de soutien à la production a été lancé en 2022”, rappelle le ministre.

Walga a également milité de longue date avec son équivalent flamand pour élargir le système du tax-shelter au jeu vidéo. Ce système d’incitant fiscal, destiné à encourager les investissements dans certaines entreprises, a notamment fait ses preuves pour soutenir l’audiovisuel en Belgique. Il s’est enfin ouvert au secteur du gaming au 1er janvier cette année. “Cela permettra aux studios de financer jusqu’à 25 % des coûts de développement. Le tax-shelter doit permettre aussi d’attirer des entreprises étrangères”, espère Jean Gréban.

Garder nos talents…

Car c’est l’un des principaux soucis en Belgique : nos talents ne restent pas et partent souvent à l’étranger pour entamer leur carrière professionnelle, faute de débouchés suffisants. La France, les États-Unis et le Canada sont notamment des terres d’accueil prisées.

À la Haute École Albert Jacquard, à Namur, un master en jeu vidéo a été lancé l'an dernier, afin notamment de lutter contre l’exode rapide des cerveaux. “Il est difficile d’avoir une vue exhaustive sur le “brain drain””, reconnaît Christophe Laduron, coordinateur de ce master. “Certains étudiants sortent parfois complètement des radars, mais le chiffre de 90 à 95 % des étudiants qui partent semble proche de la réalité”.

…mission impossible ?

Parmi les causes, outre le manque de débouchés chez nous, il pointe la volonté pour certains de travailler dans des structures plus importantes, sur de grosses productions. “Pour certains étudiants, c’est même un projet de vie de partir à l’étranger pour bosser sur des licences connues qui les ont fait rêver. Les prétentions salariales peuvent aussi être différentes lorsqu’on a un savoir-faire précieux dans une plus grosse société. On ne stoppera donc jamais totalement le départ vers l’étranger”.

Pour inciter nos “cerveaux” à rester en Belgique, Jean Gréban avance trois axes de travail. “Il faut soutenir les studios existants, les aider à grandir, sans se replier sur soi non plus. Le marché du jeu vidéo est aujourd’hui ultra-mondialisé et les collaborations sont intéressantes. Ensuite, il faut soutenir les gens, pas seulement les jeunes qui sortent des études mais aussi des développeurs qui ont parfois déjà une dizaine d’années d’expérience et qui veulent monter leur propre structure, leur propre studio. Enfin, attirer les entreprises étrangères et les inciter à établir des succursales en Belgique pour employer nos talents localement”.

Car nos développeurs, concepteurs, graphistes et autres designers sont reconnus à l’étranger et sont mieux formés que dans certains pays. Reste à absorber ses talents sur notre territoire pour faire, encore, croître un secteur porteur.

Derrière le géant flamand Larian Studios, une myriade de minuscules PME

Baldur’s Gate 3, jeu vidéo développé par le studio Larian basé à Gand, l’a prouvé lors de sa sortie il y a quelques semaines : la Belgique peut avoir sa place à la table des grands dans ce secteur. Ce jeu vidéo, colossal jeu de rôle basé sur l’univers de Donjons&Dragons, a été salué par la critique mondiale et connaît un succès commercial dépassant les attentes du studio gantois (2,5 millions de copies s’étaient déjà vendues avant sa sortie officielle, le jeu ayant bénéficié d’un accès anticipé permettant aux joueurs d’essayer le titre avant qu’il ne soit terminé).

Un succès qui a mis en lumière cette société de 400 personnes, la seule d’origine belge qui soit véritablement de grande taille et qui a ouvert des bureaux annexes à Barcelone, Dublin, Kuala Lumpur, Québec et Guildford.

Derrière ce géant, le paysage vidéoludique belge rassemble quantité de très petites structures : 50 % des sociétés belges du jeu vidéo emploient entre 2 et 10 travailleurs et environ 30 % ne sont composées que d’une seule personne. L’historique des studios marque aussi la jeunesse du secteur, avec deux sociétés sur cinq qui n’avaient pas encore atteint les 5 années d’existence en 2021.