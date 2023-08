Ce petit changement qui risque d’agacer les utilisateurs de la plateforme YouTube

Comme l’a confirmé un porte-parole de l’entreprise américaine au média “Search Engine Land” dans un article publié en cette fin du mois d’août 2023, la nouvelle version de la plateforme, actuellement en cours de test, a beaucoup travaillé sur le bouton en question. Autrefois rectangulaire et assez visible, ce dernier se trouve désormais plus arrondi et plus transparent. Autre modification importante : la majuscule du mot “Ads” a disparu. De “Skip Ads”, la formule est donc désormais passée à “Skip ads”.

Selon YouTube, ces modifications doivent permettre de “fournir une expérience utilisateur plus cohérente, conformément à la nouvelle apparence de YouTube annoncée l’année dernière”. Toutefois, pour les observateurs du web, les raisons de ces changements trouvent leur explication dans la nouvelle politique de la plateforme.

Moins esthétiques qu’économiques, ces modifications auraient pour objectif de réduire la visibilité du bouton “Passer les annonces” afin de pousser les internautes à regarder les publicités dans leur entièreté ou de les inviter à s’abonner à YouTube Premium (dès 6,99€/mois) afin d’en être totalement quitte.