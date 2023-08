“Votre Windows est bloqué” : l’arnaque du faux technicien Microsoft revient en force en Belgique

L’histoire est un éternel recommencement et le monde obscur de l’arnaque en ligne ne fait pas exception à la règle. En ligne de mire : ces escroqueries à la mécanique connue et décryptée qui reviennent soudainement dans le circuit après des mois de silence. Bref, l’escroc des réseaux est comme un magicien qui recycle ses vieux tours et, dans ces derniers jours du mois d’août 2023, le site officiel Safeonweb.be constate en Belgique le retour des techscams.