Atari relance une console Atari 2600 compatible avec les vieilles cartouches des années 70 et 80

Après avoir sombré dans le krach du jeu vidéo de 1983, tenté de se relancer (Atari 7800), essayé de se diversifier (ordinateurs Atari ST) et changé mille fois de main, la marque Atari est toujours en vie en 2023. C’est un petit miracle en soi. Son histoire continue.

À brancher en HDMI sur le téléviseur

Société de souche française, Atari SA mise plus que jamais sur la nostalgie et la lame de fond du rétrogaming. Dernier projet en date : l’annonce de la commercialisation en novembre 2023 d’une édition revue, corrigée et améliorée de l’Atari 2600. Nom de code : Atari 2600+.

Contre 129,99 $, l’Atari 2600+ se connectera à la télévision via la prise HDMI. Une cartouche livrée par défaut rassemblera 10 classiques de la console. Vous possédez toujours des vieilles cartouches Atari 2600 et Atari 7800 ? Vous pourrez les insérer dans le port cartouche et vérifier si elles sont compatibles.

Le retour des classiques, des meilleurs aux pires

Comme l’Atari 2600+ repose sur l’émulation, la console ne sera hélas pas compatible avec 100 % des cartouches de jadis (voir la liste à cette adresse). Heureusement, les incontournables répondent présent.

Il sera même possible de redonner sa chance à E.T. the Extra-Terrestrial. Développé à la hâte par pur appât du gain en 1982, le titre est considéré comme le pire jeu de l’histoire du jeu vidéo. À l’époque, des millions d’exemplaires invendus ont purement été simplement détruits ou enterrés au Nouveau-Mexique par Atari.

Visuellement, l’Atari 2600+ est une copie conforme de l’Atari 2600 de 1977 avec son incontournable finition en bois. Seules les dimensions sont revues à la baisse (80 % de l’original).

+ Vidéo : une publicité d’époque (1980) pour la cartouche Space Invaders

Uniquement aux USA pour l’instant, mais…

Pour l’instant, les précommandes de l’Atari 2600+ sont uniquement disponibles en vue d’une livraison aux États-Unis. Quid des autres pays ? “La liste des revendeurs à l’international arrive bientôt”, rassure Atari SA.

Comme nombre d’autres consoles, l’Atari 2600 continue à recevoir de nouveaux jeux via le homebrew et ces passionnés qui programment de nouveaux titres destinés en première intention aux émulateurs. Bien conscient du phénomène et de l’intérêt, Atari SA a édité en 2023… une nouvelle cartouche Atari 2600, Mr. Run and Jump.

Tout aussi opportuniste, Lego propose une boîte (239,99 €) de 2532 pièces qui permet d’assembler une réplique de la console Atari 2600, sa manette et ses cartouches.