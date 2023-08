On a testé le site de rencontre pour ados qui fait scandale : le premier message pervers au bout de 20 minutes

C’est “un repère de pédophiles”, clame le site Madmoizelle. La plate-forme, insiste franceinfo, “attire des prédateurs sexuels qui n’hésitent pas à démarcher des jeunes mineurs pour obtenir des relations sexuelles tarifées ou des photos dénudées. ”

Ces articles relaient les inquiétudes de parents français qui ont trouvé ces derniers jours une caisse de résonance sur les réseaux sociaux. Sur Facebook et ailleurs, ils racontent comment leurs ados ont été confrontés aux dérives de Rencontre Ados.

Pas de photo mais tout de suite des messages

Pour en avoir le cœur net, nous avons créé ce mardi 22 août à 15 h 15 le profil générique d’une adolescente fictive de 13 ans domiciliée en Belgique, laissant le soin au site web de Rencontre Ados de nous géolocaliser.

Prénom : Alice. Photo : aucune. Date de naissance : 28 octobre 2009. Texte de présentation : “Salut moi c Alice, j ai envie de parler et me faire des nvx amis”.

Premier constat, aucune vérification de l’âge réel de l’utilisateur n’est mise en place. Il suffit d’une adresse de courrier électronique valide pour confirmer la création gratuite d’un compte. À partir de là, tout s’emballe rapidement.

Dans la minute (!) qui suit la mise en ligne du faux profil d’Alice, les premières demandes d’amitié tombent déjà. Grego (23 ans), Eric (24 ans), Pascal (23 ans) ou encore Julien (23 ans) sont aux aguets et veulent devenir les amis d’Alice, passage obligatoire pour ensuite envoyer des messages écrits.

Un certain Pascal dérape à 15 h 35

À peine le temps d’accepter ces propositions spontanées que la boîte de réception commence à chauffer. Ça démarre généralement par un “coucou” mais ça dégénère rapidement dans certains cas. Très vite, certains veulent poursuivre la discussion ailleurs (Snapchat, Instagram, Skype, Discord, etc.).

Pascal, soi-disant 23 ans, est le plus entreprenant, le plus direct. Dès 15 h 35, soit 20 minutes après la création du profil, le prédateur sexuel entend clairement ferrer sa proie.

Pascal : Hello. Tu as déjà fait des rencontres ?

Alice : rencontrer un garçon ? une fois

Pascal : Et pour coucher

Alice : jamais sa me fait peur

Pascal : Tu verras c est trop bien… Tu es comment physiquement ? Je pourrais t apprendre et te donner bcp de plaisir… Qu est ce qui te fait peur ? La penetration ou d être tte nue devant moi ?

Alice : un peu tout sa tu habites loin

Pascal : Tu es de kel coin ? Ptits seins ? Je peux venir te rencontrer

Libération avait déjà tiré la sonnette d’alarme

Entre consternation et dégoût, force est de constater que 20 minutes auront suffi pour qu’un parfait inconnu retranché derrière l’anonymat de son écran formule des propositions perverses à celle qu’il pense être une adolescente de 13 ans.

Le cas est loin d’être isolé, comme le montre ce tweet édifiant.

Bref, nul besoin d’une grande enquête pour démontrer que Rencontre Ados est une plate-forme dangereuse pour les enfants et les adolescents. Dès 2019, une enquête du quotidien français Libération avait déjà mis en lumière ses dangers et ceux de sites similaires.

Un peu partout sur son site, Rencontre Ados annonce qu’il “recrute des modérateurs”. C’est à tout le moins une requête d’une extrême urgence.

L’importance du contrôle parental

Google pour les smartphones Android, Apple pour les iPhone ou encore Norton proposent des solutions de contrôle parental efficaces au moment de protéger vos enfants et vos ados d’un site comme Rencontre Ados. Le parent pourra par exemple purement et simplement interdire l’installation de l’application et la visite du site web.