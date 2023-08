Le meilleur et le pire du contrôle parental sur smartphone : Google le laxiste, Apple l’intransigeant, Norton l’espion…

La règle surréaliste des 13 ans

Tout irait pour le mieux si Google ne faisait pas preuve d’un laxisme coupable.

Par défaut, son système d’exploitation mobile Android est livré sans application de contrôle parental. Pourquoi ? Mystère. À charge au (x) parent(s) de télécharger et de configurer Google Family Link, la solution naturelle sur les smartphones Android, celle qui s’impose comme une évidence. Google vous pousse à naviguer en vase clos et ce n’est pas sans conséquence.

Sur papier, les options de cette “app” gratuite semblent généreuses. Il est possible de limiter le temps d’écran, de localiser et de verrouiller à distance l’appareil, d’approuver ou de refuser les demandes d’installation d’application. Hélas, des incontournables sont aux abonnés absents. Exemple : la consultation de l’historique de recherche et de navigation, susceptibles de livrer des indices sur la détresse de l’enfant ou de l’adolescent. C’est une première pierre dans le jardin de Google.

Là où le bât blesse plus sérieusement encore, c’est qu’il existe une échéance à partir de laquelle Google refusera d’“ empêcher votre enfant d’arrêter la supervision”. En Belgique, cette barre est fixée à 13 ans. “Lorsqu’un enfant dont le compte est géré avec Family Link atteint l’âge de 13 ans, deux possibilités s’offrent à lui : il peut gérer lui-même son compte Google ; il peut configurer la supervision parentale pour les enfants de 13 ans ou plus. ”

Bref, les barrières de Google Family Link tombent à l’eau dès que le surveillé atteint 13 ans selon l’âge configuré par le(s) parent(s) lors de la création du compte Google de leur enfant.

Apple complet et intégré par défaut

Dans le camp concurrent, Apple fait preuve de beaucoup plus d’intransigeance avec son contrôle parental intégré par défaut à ses iPhone. Nom de code : Temps d’écran, à paramétrer via les Réglages.

Il n’est pas question d’âge limite à l’heure d’“ empêcher les achats dans l’iTunes Store et l’App Store”, d’autoriser ou de ne pas autoriser “les apps et fonctionnalités intégrées”, d’“ empêcher l’accès au contenu web”, de “restreindre l’accès à Game Center”, etc. L’arsenal de contrôle des usages est sérieusement fourni.

En marge de Google Family Link et Temps d’écran d’Apple, il existe une myriade d’applications spécialisées dans le contrôle parental. Certaines sont gratuites, d’autres payantes et soumises à un abonnement. Parmi les plus réputées : Kids Place, famisafe, Norton Family, Qustodio.

Dans certains pays, Norton Family (39,99 € par an) pousse le bouchon jusqu’à autoriser le(s) parent(s) à définir des périmètres et de lieux dans lesquels l’enfant sous surveillance a le droit de se déplacer. En cas de dépassement de ces limites, une notification est envoyée. Cette option n’est pas disponible en Belgique.