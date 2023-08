WhatsApp : 5 réglages à adopter d’urgence pour doper la sécurité de votre compte

Pour éviter de vous forcer la main, certaines de ces nouveautés ne sont pas activées par défaut. WhatsApp mise sur les communications en ligne et via l’appli pour vous convaincre de les adopter. Malgré ces efforts, il est probable que la configuration de votre compte WhatsApp soit encore largement perfectible.

Comment corriger le tir ? Découvrez ci-dessous 5 réglages à appliquer en 5 minutes pour améliorer drastiquement la sécurité et la confidentialité de votre WhatsApp.

1. Limiter qui peut vous ajouter à des groupes

Le groupe WhatsApp est un formidable outil pour échanger avec une série de personnes rassemblées dans un même espace de discussion. Le hic, et de taille, c’est que par défaut, absolument n’importe qui peut vous ajouter à un groupe. Même un inconnu, peu importe ses intentions, à partir du moment où il a déniché votre numéro de téléphone quelque part.

Point départ : Paramètres (Android) / Réglages (iPhone) de l’application WhatsApp.

Appuyer sur Confidentialité .

Appuyer sur Groupes .

Choisir Mes contacts ou Mes contacts sauf… plutôt que Tout le monde.

Les exclus pourront uniquement vous inviter à rejoindre un groupe. Libre à vous ensuite d’accepter ou de décliner.

2. Chiffrer la sauvegarde de vos données

WhatsApp sauvegarde régulièrement vos données (messages, médias reçus et envoyés) dans le cloud. C’est éminemment pratique. Ça permet de retrouver rapidement l’intégralité de son contenu en cas de changement de smartphone par exemple.

Et si cette sauvegarde tombait entre de mauvaises mains ? Pour réduire les risques, WhatsApp vous propose de chiffrer cette sauvegarde et de la protéger par un mot de passe de votre choix.

Point départ : Paramètres (Android) / Réglages (iPhone) de l’application WhatsApp.

Appuyer sur Discussions .

Appuyer sur Sauvegarde des discussions .

Appuyer sur Sauvegarde chiffrée de bout en bout .

Appuyer sur Activer .

Appuyer sur Créer un mot de passe et suivre la procédure.

Appuyer sur Créer.

3. Activer la vérification en deux étapes

La vérification en deux étapes ajoute une couche supplémentaire de sécurité à votre compte WhatsApp : un code PIN à six chiffres. Il vous sera demandé régulièrement de l’encoder. Il bloquera plus que certainement celui qui voudrait essayer d’accéder à votre compte via un autre appareil.

Point départ : Paramètres (Android) / Réglages (iPhone) de l’application WhatsApp.

Appuyer sur Compte .

Appuyer sur Vérification en deux étapes .

Appuyer sur Activer .

Choisir un code PIN à six chiffres et suivre la procédure.

Éventuellement encoder une adresse e-mail de secours en cas d’oubli du code PIN.

4. Limiter qui peut voir votre photo de profil

Vous n’avez pas nécessairement envie que votre photo de profil soit très (trop) largement visible. Dans le pire des scénarios, le réglage est fixé sur Tout le monde. Dans ces conditions, autant restreindre l’accès au minimum à vos Contacts.

Point départ : Paramètres (Android) / Réglages (iPhone) de l’application WhatsApp.

Appuyer sur Confidentialité .

Appuyer sur Photo de profil .

Appuyer sur Mes contacts, Mes contacts sauf… ou Personne, plutôt que Tout le monde.

5. Réduire les numéros inconnus au silence

Ça fait partie des comportements étranges de WhatsApp. Par défaut, les numéros inconnus ont le droit d’essayer de vous appeler. Plus que d’interdire purement et simplement la pratique, l’application vous permet de réduire au silence ces appels, “qui continueront d’apparaître dans la liste d’appels et dans vos notifications”.