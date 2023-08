Le premier smartphone de mon enfant : les 3 meilleurs téléphones à moins de 200 €

Dans ces conditions, comment bien choisir ? En priorité, en se fixant des critères intangibles. Dans le cadre d’un premier smartphone pour la rentrée 2023, 4 critères sont essentiels :

Moins de 200 €.

Android 13, la dernière version du système d’exploitation mobile de Google.

Commercialisé en 2023.

Facile à se procurer.

Une fois ces balises posées, il devient nettement plus facile de désigner les 3 meilleurs téléphones récents et performants vendus à moins de 200 €.

1. Xiaomi Redmi 12

Prix : 199 €. Système d’exploitation : Android 13. Écran : 6,28 pouces. Résolution : 1080x2460 pixels. Mémoire vive : 8 GB. Stockage : 128 GB. Poids : 198,5 grammes. Compatible 5G : non. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : oui. Prise jack : oui.

C’est le plus petit du trio et, dans un secteur frappé de gigantisme, c’est toujours ça de pris même si les proportions restent généreuses. Pour le reste, les performances sont satisfaisantes dans tous les domaines. Les points forts : la qualité de l’écran et l’autonomie. Le point faible : la photo en condition de faible luminosité.

Le Xiaomi Redmi 12 existe aussi dans une version compatible avec la 5G, une option supplémentaire de connectivité qui fait grimper l'addition. ©Internet

2. Samsung Galaxy A14

Prix : 179 €. Système d’exploitation : Android 13. Écran : 6,6 pouces. Résolution : 1080x2408 pixels. Mémoire vive : 4 GB. Stockage : 64 GB. Poids : 201 grammes. Compatible 5G : non. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : oui. Prise jack : oui.

Pour atteindre ce prix, Samsung est contraint de faire des concessions et les principales concernent l’écran et le processeur à la puissance limitée. Ailleurs, la qualité des finitions est au rendez-vous. L’interface One UI de Samsung reste l’une des meilleures du marché et assure une découverte fluide et naturelle de fonctionnalités.

Si le design est basique, le Samsung Galaxy A14 hérite en revanche d'une interface qui facilite la découverte de toutes les fonctions et possibilités. ©Samsung

3. Motorola Moto G13

Prix : 149 €. Système d’exploitation : Android 13. Écran : 6,5 pouces. Résolution : 720x1600 pixels. Mémoire vive : 4 GB. Stockage : 128 GB. Poids : 183,5 grammes. Compatible 5G : non. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : oui. Prise jack : oui.

À peu de chose près, ce Moto G13 est moyen en tout et il est évidemment compliqué de demander plus à un smartphone vendu sous la barre des 150 €. Motorola personnalise peu le système d’exploitation Android, ce qui permet de bénéficier d’une expérience très proche de celle voulue par son concepteur Google.

Le Motorola Moto G13 n'est pas loin de proposer Android dans sa version la plus pure tant les modifications apportées par le constructeur sont mineures. ©Internet

La tentation du reconditionnement et des sites comme Back Market

La tentation est grande de lorgner du côté des sites de seconde main, à l’image du populaire Back Market. Ces sites greffent une garantie courte aux appareils d’occasion qui passent dans leurs ateliers pour une cure de jouvence.

Même s’il est possible de faire de bonnes affaires, il faut se méfier dans deux cas de figure. D’abord, ces sites proposent parfois de vieux appareils qui ne bénéficient plus des dernières versions d’Android. Exemple : un Huawei P30 Pro de 2019 sous Android 10. Ensuite, les prix sont parfois incompréhensibles, dans ce sens où le tarif du reconditionné est à peine 20 à 30 € inférieur à celui du neuf.

Être joignable avec un feature phone et une carte prépayée

Au lieu d’opter pour le smartphone, il est possible de confier à son enfant un feature phone, soit un téléphone basique qui permet en priorité de donner et recevoir des appels, d’envoyer et de recevoir des SMS. Prix : à partir de 20 €.

Dans cette configuration, le mieux est d’adjoindre à cet appareil une carte prépayée, à recharger en crédits uniquement lorsque c’est nécessaire.