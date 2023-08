Une nouvelle arnaque vicieuse vise les utilisateurs de itsme : elle combine mail et appel téléphonique

L’alerte est lancée par le site Safeonweb.be. “Nous avons reçu récemment plusieurs signalements d’une arnaque à partir de mails se faisant passer pour itsme. Il s’agit d’une variante téléphonique d’arnaques connues concernant la synchronisation des comptes itsme. ”

Le mail puis l’incitation à appeler l’escroc

Une fois n’est pas coutume, cette tentative de “phishing” combine deux modes de communication : le courrier électronique d’abord, l’appel téléphonique ensuite.

En première intention, vous recevez un mail d’avertissement soi-disant émis par itsme. Le texte fait mention d’une transaction effectuée à partir de votre compte itsme depuis un appareil et un emplacement géographique suspects.

Vous voulez bloquer cette transaction ? Le courrier électronique vous conseille de contacter de toute urgence un certain numéro de téléphone. Si vous appelez, c’est là que le piège va commencer à se refermer sur vous. Votre interlocuteur va vous demander de faire des opérations avec l’application itsme et l’une de votre carte de banque, afin de vous soutirer en douce de l’argent en se connectant par exemple à votre compte bancaire.

Le mieux, c’est d’effacer le message

“Le but est de vous faire réagir rapidement et d’appeler le numéro pour bloquer la transaction”, confirme Safeonweb. “Ce numéro est évidemment frauduleux et la meilleure chose à faire est d’effacer le message et certainement de ne pas appeler et/ou suivre des instructions qui vous y seraient données. ”

“itsme ne vous contactera jamais par e-mail, SMS ou téléphone pour vous demander de réactiver votre compte, de faire une mise-à-jour de votre appli ou de réintroduire vos données bancaires pour cause de connexion suspecte. Vous souhaitez réactiver votre compte ? Commencez toujours via l’appli itsme ou sur le site www.itsme.be/fr ; ne suivez jamais un lien repris dans un e-mail ou un SMS. Ne communiquez jamais vos données bancaires par téléphone ou via (un lien figurant dans) un message électronique. ”