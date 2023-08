iPhone 14 : des clients dénoncent l’usure prématurée et inacceptable de la batterie en moins d’un an

Est-ce l’amorce d’un nouveau scandale des batteries d’iPhone ? On fait le point.

Un vieillissement naturel… jusque dans quelle mesure ?

Le rappel est important. La capacité de stockage de la batterie lithium-ion d’un smartphone diminue au fil du temps. C’est un vieillissement naturel, susceptible d’être accéléré par les usages et les conditions de la recharge. Comme le précise Apple sur cette page, “le vieillissement chimique des batteries lithium-ion entraîne une diminution de leur autonomie, qui se traduit par une réduction du temps écoulé avant qu’il soit nécessaire de recharger un appareil. ”

Contrairement à d’autres fabricants, Apple fait preuve d’une grande transparence depuis son “batterygate” de 2017. Il est possible de vérifier dans les réglages du téléphone l’évolution de la capacité maximum de la batterie exprimée en pourcents. Ce pourcentage est “ […] une mesure de la capacité de la batterie comparée à lorsqu’elle était neuve”.

Qu’est-ce qui est acceptable et qu’est-ce qui ne l’est pas dans cette diminution inéluctable de la capacité ? Tomber à 90 % en 11 mois, surtout lorsque l’iPhone 14 a coûté un minimum de 1019 €, ne l’est pas, à en croire les commentaires outrés observés en ligne ces derniers jours. Certains observent une chute plus brutale encore.

Un remplacement à 119 €

Certes, il est possible de remplacer la batterie de son iPhone. Mais Apple exige au minimum 20 € de plus pour remplacer celle d’un iPhone 14 (119 €) par rapport à celle d’un iPhone d’une précédente génération. L’opération est loin d’être anodine.

Les 7 conseils pour bien charger son smartphone

Ceux qui se plaignent sont-ils négligents au moment de brancher leur iPhone à la prise électrique ? En évitant certains comportements et en adoptant d’autres, il est possible de freiner autant que possible le vieillissement nature de la batterie lithium-ion.

Le “batterygate” de 2017 en deux mots

2017, Apple reconnaît avoir ralenti le fonctionnement de certains iPhone afin de freiner la dégradation de la batterie. Dans un geste d’excuse, la firme annonce que quiconque souhaitera remplacer la batterie de son iPhone (à partir de l’iPhone 6) en 2018 paiera un prix exceptionnellement revu à la baisse de 29 $.