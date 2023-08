Google active le SMS 2.0 sans vous prévenir, voici comment désactiver ce WhatsApp du pauvre

C’est un passage en force pour la bonne cause, se justifie le colosse de la recherche. En ligne de mire : des messages cryptés de bout en bout, des échanges plus sûrs. En bonus : des fonctions supplémentaires, comme l’envoi de photos et de fichiers, le partage de localisation, des accusés de réception type WhatsApp, etc.

Un petit WhatsApp loin d'être universel

C’est sympathique, mais ce n’est pas universel. Rivé à ses iMessage, Apple refuse catégoriquement d’intégrer le protocole RCS à ses iPhone. Pire, un nombre certain de vos contacts qui possèdent un smartphone Android ne sera pas en mesure de recevoir des RCS, faute de comptabilité.

Bref, avec RCS et Chat RCS, on fait face à un WhatsApp du pauvre qu’un géant impose en cachette en faisant l’impasse sur la mesure la plus élémentaire, l’accord éclairé de l’utilisateur. Surtout, certains utilisateurs estiment que le RCS perd ce qui constitue l’attrait du bon vieux SMS à l’ancienne : du texte et rien d’autre, sans fioriture.

Le tuto pour désactiver Chat RCS

Pour ceux qui raisonnent de la sorte et pour ceux qui n’acceptent de se voir imposer cette activation, voici comment désactiver le Chat RCS dans l’application Messages d'un smartphone Android :