Ces banques belges qui vous privent de Google Pay : KBC/CBC s’engage à réparer un bug embarrassant

Certaines banques belges sont frileuses avec le paiement sans contact via les plates-formes Apple Pay (iPhone, iWatch) et Google Pay (smartphone et smartwatch Android). AXA Bank Belgium, Banque Nagelmackers, bpost banque ou encore Beobank ne vous autorisent pas à associer votre carte de débit et/ou de crédit aux applications Cartes (Apple) et Google Wallet (Android).