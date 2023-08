Netflix : seulement 11 nouveautés à la rentrée 2023 et ça ne va pas s’arranger

La mini-série Tapie , avec Laurent Laffite dans la peau du bouillant homme d’affaires.

La fin de Sex Education avec sa quatrième et ultime saison.

Le retour de Ursula Corbero (Tokyo dans La casa de papel ) dans une mystérieuse série sulfureuse, Dévoré par les flammes .

La partie 5 de la série animée Désenchantée, qui fait office de chapitre final.

Octobre et novembre tout aussi tristes

Certes, l’agenda n’est pas définitif et il est possible qu’une poignée d’autres titres viennent se greffer à cette sélection famélique. Exemple : le film Spy Kids Armageddon pourrait faire son entrée dans le catalogue le 22 septembre 2023.

Peu importe, les perspectives pour septembre sont inquiétantes et celles d’octobre et novembre le sont plus encore :

Octobre 2023. 3 nouveautés annoncées, dont la Partie 3 de Lupin (5 octobre).

Novembre 2023. 6 nouveautés annoncées, dont la téléréalité Squid Game The Challenge inspirée de la série sud-coréenne à succès (date indéterminée).

Productions paralysées par les grèves

Comment expliquer ce planning allégé ?

Suite à la grève des scénaristes (depuis le 2 mai 2023) et celle des acteurs (depuis le 14 juillet 2023) à Hollywood, toute une kyrielle de productions Netflix sont au mieux au ralenti, au pire à l’arrêt.

Dans ces conditions délicates, Netflix est dans l’obligation d’être très prudent à l’heure d’alimenter son calendrier. Celui de 2024 risque d’autant plus d’être chamboulé que des locomotives comme Stranger Things (saison 5) et Cobra Kai (saison 6) sont paralysées.

Pour compenser cette pénurie de nouveautés, Netflix peut miser sur l’injection d’anciens films, séries et documentaires récupérés à gauche et à droite, auprès des autres studios. Mais là aussi l’équilibre est difficile à trouver. Régulièrement, des droits de diffusion arrivent à expiration à la plate-forme doit laisser filer des films populaires comme La momie, Retour vers le futur et Pitch Perfect.

L’agenda des nouveautés Netflix de septembre 2023

1er septembre. Désenchantée, série animée, partie 5, 10 épisodes.

7 septembre. Chère petite, mini-série, 6 épisodes. Virgin River, série, saison 5, 12 épisodes.

8 septembre. Dévoré par les flammes, série, saison 1.

13 septembre. Tapie, mini-série, 7 épisodes.

15 septembre. La probabilité statistique de l’amour au premier regard, film.

21 septembre. Sex Education, série, saison 4, 8 épisodes.

27 septembre. Banlieusards 2, film.

28 septembre. Castlevania Nocturne, série animée, 8 épisodes.

Date à déterminer. Secondes chances : le baseball, c’est sacré !, documentaire. Et si le loup… c’était elle ?, téléréalité, saison 1.