Google va effacer des milliers de comptes dès décembre 2023 : comment vérifier si vous êtes menacé

Piqûre de rappel : gratuit mais tentaculaire, un compte Google vous ouvre un accès unique à une série de services Google (Gmail, Drive, Agenda, etc.). Il est (quasi) obligatoire pour configurer un smartphone Android et pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires dans certains produits. Exemple : l’enregistrement des adresses favorites dans Google Maps, l’ajout (upload) de vidéos dans YouTube.

Les 4 points du scénario catastrophe

Dans un monde idéal, quitte à se jeter dans les bras de Google avec ses données en offrande, il faudrait posséder un et un seul compte Google. Pour éviter de se disperser. Pour éviter de chercher ses fichiers à gauche et à droite.

Hélas, il ne faut pas se voiler la face. On crée parfois des comptes Google pour tout et pour rien. Parce que c’est facile et gratuit. Parce que c’est parfois plus rapide de créer un nouveau plutôt que de se souvenir du mot de passe de l’ancien.

Bref, ce scénario catastrophe en 4 points est plausible :

Vous avez configuré au fil du temps plusieurs comptes Google.

Vous n’avez plus utilisé certains d’entre deux depuis plus de deux ans.

Des données sensibles dorment sur ces comptes (photos dans Drive, mails et pièces jointes dans Gmail, etc.).

Vous ne consultez jamais ou vous n’avez plus accès aux adresses email de récupération de ces comptes Google.

Des canaux limités pour vous prévenir

Le dernier point est particulièrement crucial, dans ce sens où Google dispose de deux canaux pour vous prévenir que votre compte inactif est en passe d’être effacé :

Le courrier électronique d’avertissement sur le Gmail associé au compte menacé.

Le courrier électronique d’avertissement sur l’adresse email de récupération du compte menacé.

“Si votre compte est considéré comme inactif”, détaille Google, “nous enverrons plusieurs e-mails de rappel à votre adresse e-mail principale et, le cas échéant, à votre adresse e-mail de récupération, avant de prendre des mesures ou de supprimer du contenu de votre compte. Ces e-mails de rappel vous seront envoyés au moins huit mois avant qu’une quelconque mesure ne soit prise au niveau de votre compte. ”

Pas de solution miracle

Pour faire la chasse à vos comptes Google dormants, il n’existe pas de solution miracle. Il faut vérifier chaque adresse email, Gmail ou non, que vous avez possédée, à la recherche d’un avertissement de Google. Il faut fouiller dans votre mémoire et vos documents pour retrouver la trace et le souvenir du moindre compte Google créé dans le passé qui contiendrait des données auxquelles vous tenez.

Il n’est pas trop tard mais il ne faut pas traîner. En vertu de sa récente mise à jour du règlement sur l’inactivité des comptes, “un compte inactif et tout son contenu pourront être supprimés à partir du 1er décembre 2023. ”

Selon Google, pour qu’un compte ne soit pas considéré comme inactif, il suffit de :