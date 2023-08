Netflix va effacer des films que vous adorez : Retour vers le futur, La momie et ses suites…

Précision importante : on parle bien de La momie version 1999 avec Brendan Fraser et Rachel Weisz, pas de la bouillie indigeste de 2017 avec Tom Cruise et Sofia Boutella.

La fin de La momie en SVOD

Pire, le service de streaming américain va perdre à quelques jours d’intervalle les droits de diffuser les trois films de la saga : La momie (dernier jour sur Netflix le 15 août 2023), Le retour de la momie (31 août 2023) et La momie La tombe de l’empereur dragon (31 août 2023).

Ce qui signifie que dès septembre, les trois chapitres ne seront plus disponibles en SVOD (vidéo à la demande par abonnement). Pour les visionner à nouveau, il faudra tabler sur le support physique (DVD, Blu-ray), les rediffusions TV, la VOD (vidéo à la demande).

Qui de Retour vers le futur ? Netflix ne propose déjà plus que le premier opus et se prépare à l’effacer dans la nuit du 15 au 16 août. Son concurrent Amazon Prime Video abrite les deux premiers dans son catalogue de SVOD et le troisième… uniquement en VOD (location, achat). Il faudra bientôt payer deux fois (abonnement SVOD Prime Video pour les 1 et 2, location ou achat VOD pour le 3) pour revoir l’intégralité des aventures temporelles de Marty McFly et du Doc Brown.

Les autres films à rattraper avant leur départ de Netflix

Dans les 27 films bientôt supprimés par Netflix, quelques autres méritent le détour.

Capitaine Philips . Le réalisateur Paul Greengrass ( La mort dans la peau ) n’a pas son pareil pour raconter une histoire vraie, en l’occurrence la prise d’otage du capitaine (Tom Hanks) d’un porte-conteneurs.

Clueless . 97 minutes de feel good dans cette comédie pour adolescents qui a marqué les années 90.

Et si c’était vrai . L’adaptation parfois bancale, parfois réussie, souvent infidèle, du roman de Marc Levy.

She’s gotta have it . Le classique de Spike Lee et la révélation du personnage de Nola Darling, qui doit choisir entre trois amants aux profils radicalement différents.

Le collecteur de dettes 1 et 2. De la pure série B décérébrée, avec des scénarios limités au strict minimum mais surtout la présence de Scott Adkins, toujours efficace à l’heure de distribuer des mandales.

La liste des 27 films qui vont quitter Netflix